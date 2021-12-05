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Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Antalya- Burdur kara yolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

05 Aralık 2021 Pazar 13:19
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Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

BURDUR

Kaza, saat 08.15 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurTIRTicari Araç
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