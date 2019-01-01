Bugünden itibaren değişti... Poşet 25 kuruş, doğalgaza yüzde 10 indirim!

Hürriyet'in haberine göre; üretim ve kullanım süresi dakikalar, doğada yok olması 500 yıl süren naylon kullanımını azaltmak için poşetler bugünden itibaren 25 kuruşa satılacak.

Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart’a kadar süre tanındı.

Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek.

Yine tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan, uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.



Yapılan yasal düzenlemeye göre, bu yıl itibariyle sigarada tek tip pakete geçilecek.

Sigara markası, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak.

Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

İstanbul’da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin belgesi alan taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına plaka yazılmasıyla ilgili karar aldı. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Sarı taksiler için var olan uygulama minibüsler, taksi dolmuşlar, servis araçları için de bu tarihten itibaren geçerli olacak.



1 Ocak 2017 tarihinde başlayan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) çalışan sayısına göre kademeli olarak devreye giriyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de 5-9 çalışanı olan işyerlerinde BES başlayacak.

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek.

Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Birikmiş genel sağlık sigortası prim borçları olan vatandaşlar için getirilen faizsiz ödeme imkânı 31 Aralık itibariyle bitti.

Bu kapsamda birikmiş genel sağlık sigortası prim borçlarını 31/12/2018 tarihine kadar ödeyenlerin, 2018 yılı nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silindi. Ancak 31/12/2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleniyor.

Bu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı da bitiyor.



Müteahhitlerin inşaat yapımında güvenlik ve kaliteden kaçınmalarını önlemek için yapı denetim firmalarını artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı otomatik olarak atayacak.

Müteahhit ile yapı denetçi arasındaki para ilişkisi, pazarlık ihtimali bitecek.



1 Ocak tarihinden itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim kararının yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı indirimin yürürlüğe girmesi için EPDK’nın ilgili kararının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Elektrik ve doğalgaza ağustos, eylül ve ekimde peşpeşe zamlar yapılmıştı. 2017 yılının aralık ayında bir ailenin ortalama aylık elektrik faturası 95 liraydı. 2018 başından itibaren gelen zamlardan sonra ağustos ayı başında fatura 116 lira olmuştu.

1 Eylül’den itibaren 126 liraya yükselmiş son olarak 1 Ekim’de yapılan zamdan sonra da fatura 137 liraya çıkmıştı. Dağıtım bedelinde nasıl indirim yapılacağı henüz belli değil.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında gerçekleşen toplantıda aldığı, "Tüm abone gruplarında su tarifeleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 15 indirimli olacak" kararı, bugün yürürlüğe giriyor.



1 Ocak 2019 tarihinden itibaren internette Adil Kullanım Noktası (AKN) tamamen kaldırıldı. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla abonelerin herhangi bir dilekçe vermesi gerekmezken, operatörler de yeni tarifelerini yayınlamaya başladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için oluşturulan "Devlet Destekli Alacak Sigortası" bugünden itibaren hayata geçirilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.



Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.



Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL Aile cüzdanları: 121 TL, yabancı çalışma izni belgesi: 89 TLçalışma izni muafiyeti belgesi: 89 TL



Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

Buna göre, patent ve faydalı model başvuru ücretleri 40,93 lira; marka tescil ücreti 443,14 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 19,75 lira oldu.

Söz konusu başvuruların e-devlet üzerinden yapılması halinde, patent ve faydalı model başvuru ücreti 7,03 lira; marka tescil ücreti 231,27 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 lira olarak uygulanacak.

E-devlet üzerinden yapılacak tasarım tescil başvuru ücreti de 40,85 lira olarak tespit edildi.