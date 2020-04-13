BİRECİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR



Birecik Emniyet Müdürlüğü Sivil ve resmi üniformalı polisler tarafında kaçan 2 hırsız kovalamaca sonrasında kıs kıvrak yakalanarak Birecik Fırat Polis Karakol merkezine getirilerek gözaltına alındı.

Aldığımız bilgiye göre sokağa çıkama yasağını çiğneyerek sokağa çıkan 2 hırsız şahıslara idare para cezası idareten kesildi. Çalışan eşyalar ise bulunarak sahiplerine teslim edilerek. Soruşma devam ediyor.

Birecik ilçesinde Emniyet müdürlüğü 24 saat ilçenin huzuru sağlamak için görev başında bugün yapılan vatandaşımız evde rahat kalsın biz sokaklarda görev başındayız emniyeti sağlamak için ama görev başındalar .bugün 2 hırsız yakalanarak Birecik emniyet müdürlüğü örnek bir davranış sergilediler.