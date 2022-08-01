Balkanları tek çatı altında topluyoruz!

HABER: DİNÇER KARACALAR

20. yüzyıl başından bu yana yaşadığı savaşlar, katliamlar ve göçlerin Balkan toplumlarının kaderi haline geldiğini, şimdilerde ise Balkan toplumunun yaklaşık yüzde 25’i olan gençlerin, ekonomi, istihdam, barış ve gelecek endişesi yüzünden Batılı ülkelere göç ettiklerini belirten YAVUZ, Avrupa’nın gerçek anlamda Balkanların ihtiyacı olan destek ve katkılardan uzak durduğunun altına çizerek, “ NATO ve AB arasına sıkıştırılmış olan küçük Balkan ülkelerinin geleceği belirsizliklere bırakılamaz. Balkan coğrafyasının hak ettiği çok kültürlü, çok inançlı ve barış dolu geleceği için hep birlikte samimiyet içerisinde Balkan toplumlarının yanında olmalıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin katkısı sınırlı

Ülkemizin Balkanlara birçok alanda yaptığı desteklere rağmen ilişkilerimiz kültür, sanat ve duygusallıktan öteye gidemediği acı bir gerçektir diyen YAVUZ, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, burslar ve ekonomik katkılara rağmen Balkanlar ile ticaret sıralamasında maalesef Türkiye’nin 6. Sırada olduğunu ifade etti. YAVUZ konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültürel ve ortak değerlerimiz anlamında dost ve kardeş Balkan toplumu ile bir çok alanda, buna ticarette dahil olmak üzere istediğimiz seviyelere ulaşamıyor hatta geriliyoruz. Bizim yerimizi Avrupa ülkelerinin doldurduğuna üzülerek tanık oluyoruz.Aslında, Balkan toplumunun ülkemize olan ilgi ve ortak değerlerimize rağmen acaba nerede yanlış yapıyoruz? Çözümü öncelikle ülkemizde ve kendimizde aramamız gerekmiyor mu? Peki Balkanlarda görev yapan kuruluşlarımız bu konuda yeterli çalışıyor mu? Sorun nerede? Gerçekten çözüm mü istiyoruz?”

Balkanlarda sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik alanda 32 projeyi başarılı olarak tamamlamış Türkiye’deki tek sivil toplum kuruluşu olarak; Balkanlarda ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, her alanda sivil insiyatif ile sorunları yerinde ortak akılda incelemek, çözümler üretmek için kollarını sıvadıklarını ve karış karış Balkanlarda araştırmalar yaptıklarını anlatan Uluslararası Balkan Kooperatifi Genel Başkanı ve Uluslararası Balkan Barış Köyü Projesi Koordinatörü Hamza YAVUZ, “6 Balkan ülkesinde, sahada ve tabanda akademisyen, STK, siyasi, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yaptığımız 14 aylık çalışma, görüşme ve toplantılar sonucunda ortak akılda ihtiyaç duyduğumuz ve öncelikleri içeren çalışmalarımızın sonucunda; ‘Uluslararası Balkan Barış Köyü’ Projesini sivil insiyatif ile hazırlandıklarını söyledi.

YAVUZ, konuşmasını şöyle tamamladı:

“25 yıllık sürdürebilir, ulusal ve uluslararası alanlarda Balkan toplumlarının tüm sorunlarına ortak çözümler üretecek, Ülkemizdeki Balkan muhacirleri ile Balkanlardaki akraba ve dostlarımızı gerçek anlamda kucaklaştıracak projemizi tamamladık. Gerçek anlamda Balkanlar ile her alanda yurt içinde ve yurt dışında buluşmamıza vesile olacak, Balkan toplumlarının barış, ekonomik kalkınma, güvenli gelecek, istihdam ve çıkarlarına hizmet edecek milli projemizi kamuoyu ile paylaşmaya başladık.

Binlerce Balkanlı genci ağırlayacağız

Uluslararası Balkan Barış Köyü’nde her yıl 13 hafta gerçekleştirilecek Uluslararası Balkan Gençlik kampına 2.600 genç (her hafta Balkanlardan 150, Türkiye’den 50) genç katılacaktır. Balkanların gelecekte barışına en büyük katkıyı sunacak, kültür, sanat, spor, eğitim, beceri vb. eğitim programları ile bir araya gelen Balkan gençleri, dostluk ve güven içerisinde birbirine kaynaştıracak, Balkanların barış dolu geleceğine top yekün sahip çıkacaktır.

Balkanların ekonomik, sosyal, istihdam ve güven problemlerinin çözümü için her yıl 9 ay içerinde toplam 18 çalıştay düzenlenecektir. 4’er günlük yapılacak çalıştayların 10’u sosyal, 8’i ekonomik (Ekonomi, Tarım, Turizm, Yatırım, Sanayi, İnşaat, Bilim. Akademisyenler, Balkan STK’lar, Türkiye STK’lar, Gençlik, Engelliler, İnsan Hakları ve Göç, Medya ve İletişim, Kültür ve Sanat, Çevre ve Sağlıklı Yaşam, Türkiye Bursları mezunları, Kardeş Belediyeler) çalıştaylardan oluşacaktır. Her çalıştay sonucunda hazırlanacak sonuç bildirileri Balkan Ülkelerinin ilgili birimlerine ulaştırılacak ve sonuçları takip edilecektir.

Ayrıca Türkiye’de yaşayan Balkan göçmenleri, Balkanlardaki dostlarımız ve halkımızın da katılabileceği; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif çalışmalar ile sergi, defile, sempozyum, tanıtım, gösteri, konser, festival, milli günlerin kutlamaları vb. etkinlikler de gerçekleşecektir.

Bu faaliyetlerin daha başarılı olması için, Uluslararası Balkan Barış Köyünde; Çok amaçlı salon, Balkan Çiftliği, Balkan Müzesi vb. mekanlarda kültür, sanat ve geleneksel el sanatları kursları (kilim, halı, yemek, beceri ve dil) da gerçekleştirilecektir.

Devletin el uzatmasını bekliyoruz

Balkan Merkezinde gerçek anlamda Balkanların barış, ekonomi ve güven içinde geleceğe hazırlayacak, sorunlara ortak akılda çözümler üretecek sürdürülebilir ve çıktıları ile uluslararası alanda örnek olacak mega bir projedir. 21 yüzyılda Balkanlarda dostluk, beraberlik, ekonomi, üretim, istihdam, barış ve güvenli geleceğe katkı sağlayacaktır. ÜlkemizdekiBalkan toplumunun ve STK’larının, buluşma ve proje üretim merkezi olmasına zemin hazırlayacak ülkemizin uluslararası alanda misyon, vizyon tanıtım ve imajına katkı sağlayacak elzem bir projedir. Bu konuda Ülkemiz Balkan toplumunun yanında olmalı ve elini taşın altına koymalıdır.

Beklentimiz; Devletimizin, Balkan halklarının barış, güven ve ekonomik kalkınmasına Balkanların sorunlarının ortak akılda çözümüne hizmet edecek Balkan Merkezi için (her yıl yurt içi ve Balkanlardan 2 bin 600 öğrenci, birçok iş kolu ve kurumlardan 3 bin 600 kişiye ücretsiz konaklamasına imkan sağlayacak, yapılacak faaliyetlerle 51 bin 200 kişiye misafirperverlik yapacak, yazılı, görsel ve sosyal medya ile 1 milyon 300 bin kişiye ulaşacak) Uluslararası Balkan Barış Köyü projemize destek verilmesidir. Yer konusunda da her türlü girişimler yapılmış olup devletimizden gereken desteği beklemekteyiz”