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Bakanlıktan hava harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlıktan hava harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

12 Mart 2019 Salı 13:26
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Bakanlıktan hava harekatı açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı‏: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hava HarekatıBakanlık
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