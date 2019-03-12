Bakanlıktan hava harekatı açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması
Millî Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
DHA