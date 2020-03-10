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Bakan Varank: Ani denetimlere ve şikâyet muayenelerine ağırlık vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin sahada artık Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını belirterek, "Bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, bundan böyle ani denetimlere ve şikayet muayenelerine ağırlık verecek. Böylelikle; tüketici korunacak, haksız rekabet engellenecek, kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde vatandaş memnuniyeti artacak" dedi.

10 Mart 2020 Salı 11:46
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Bakan Varank: Ani denetimlere ve şikâyet muayenelerine ağırlık vereceğiz

ANKARA - Bakan Varank, bakanlık binasında 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, bundan önceki dönemlerde akaryakıt ve LPG istasyonlarında bulunan sayaçlar ile yüksek çekerli tartı aletlerinin muayenesinin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapıldığını belirterek, geçen sene Ekim ayında yapılan yeni düzenleme ile bu görevin artık TSE’ye devredildiğini ifade etti.

'80 ARACIMIZ TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA HİZMET VERECEK'

Bakan Varank, yeni dönemde TSE'nin periyodik muayenelerden sorumlu olacağını, bu düzenlemeyle ilk defa devreye aldıkları çift taraflı denetim mekanizması sayesinde; hem tüketici güvenini daha da artırmayı, hem de tüm süreçleri daha profesyonel yönetmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bakan Varank, şöyle konuştu:

"2020'nin ilk 2 ayında muayenesi TSE'ye devredilen ölçü aletlerine sahip firmalar, mevzuat gereği başvuru yaparak sisteme kayıt yaptırdılar. Programımızın hemen ardından etrafımda gördüğünüz araçlar yola çıkacak ve bu ölçü aletlerinin denetimine başlayacak. Tüm araç filomuz elbette burada gördüklerinizle sınırlı değil. 2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20'nin üzerinde vinçli kamyon; akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye'nin her tarafında hizmet verecek. Filomuzda ayrıca 200'e yakın eğitimli personelimiz de teknik destek sağlamak için hazır bulunacak. Böylece; ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tanker sayaçları, lastik basınç-ölçerler, demiryolu yük sarnıçlı vagonları, hassas kütle ölçüleri, sıkıştırılmış doğalgaz sayaçları, hacim ölçek kapları ve aks kantarları gibi aletler de muayeneden geçirilecek. İki senenin sonunda; ülkemizin bu alandaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."

'ANİ DENETİMLERE VE ŞİKAYET MUAYENELERİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ'

Bakan Varank, bugüne kadar denetimlerin devam ettiğini, ancak yeni düzenleme ile mevcut kalitenin daha da yukarı çekileceğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Fiziki ve beşeri altyapımızın daha da güçlenmesiyle vatandaşımız akaryakıt aldığı pompanın, doğru ölçtüğünden ve sürekli kontrol edildiğinden emin olabilecek. Ya da kantarın başında hububatını tartan çiftçimiz, ürününün doğru ölçülüp ölçülmediğinden kuşku duymayacak. Başta da ifade ettiğim gibi Bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, bundan böyle ani denetimlere ve şikayet muayenelerine ağırlık verecek. Böylelikle; tüketici korunacak, haksız rekabet engellenecek, kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde vatandaş memnuniyeti artacak. Tesis edilecek daha etkin ve verimli işleyen piyasa mekanizmasıyla piyasaya olan güven, kalıcı hale getirilmiş olacak. Yine bu projeyle; TSE’nin muayene ve gözetim kapasitesini artırarak, kuruluşumuzu bir üst lige de çıkarmış oluyoruz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankAni Denetimlerşikayet
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