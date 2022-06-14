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Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

14 Haziran 2022 Salı 15:10
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda arkadaşlarımız Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber ele geçirdi" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Bakan Soylu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutlayarak Türk Jandarmasının dünyada emsalinin bulunmadığını ifade etti. Soylu, Türkiye’nin güvenlik sorumluluğu ve güvenlik maliyetinin hiçbir ülkede olmadığını vurgulayarak "Bugün dünyanın diken üstünde durduğu, krizler yaşadığı ve ne yapacağını bilmez bir hale geldiği pek çok güvenlik başlığında hem teyakkuzda hem tetikte hem de takipteyiz. Ve bu ülke, bu millet ve bu devlet bütün kurumlarıyla bu sorunlarının altından kalkmaktadır. Allah hepsinden bu vatan evlatlarından aziz milletimizden razı olsun. Afrin'e bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere alıp, tekrar göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. Size son gelişmeyi söyleyeyim; şu anda Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi. Peki Afrin'de jandarma olmasa, polis olmasa, bu teröristler Amanoslar'a sızar mı? Sızar" diye konuştu.

'TÜM KIRINTILARI TEMİZLENMEDEN MÜCADELE BİTMEYECEK'

Bakan Soylu, ülkeden terör silininceye kadar mücadelenin süreceğine dikkat çekerek, "Bu terör örgütleri tek mermi atmasalar dahi varlıkları tamamen bitmeden, tüm kırıntıları temizlenmeden bu mücadele sona ermeyecektir. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri; çiğliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum; Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı 'acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz' anlayışındadır. Arkadaşlara talimat verdim; terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp, onları terörist cenazesine sokmuyorsanız; bir çocuk katilinin, terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip, yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."

'POLİSİMİZE KARŞI BU DAVRANIŞIN BEDELİ AĞIR OLACAK'

Bakan Soylu, İstanbul’da görevi başındaki polis memuruna tokat atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile ilgili ise, "Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır. Buradan söylüyorum. Hepiniz gözyaşı döküyordunuz. Gece saat 01.00'de evlerinizden aldık sizi. Kaçacak yer arıyordunuz. Tekrar altını çizerek ifade edeyim. Ülkemizin güvenlik güçlerimizi, milletimizi terörle sınamaya kalkmasınlar. Mukabelesi ağır olur, bedeli ağır olur" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.06.2022 15:17
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluAmanoslarTeröristler
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