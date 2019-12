Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak

GÜMÜŞHANE - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gümüşhane'de düzenlenen toplantıda, tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Gümüşhane'ye 17 yılda 210 milyonluk tarımsal destek verdiklerini ve140 bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Makamdan çok sahada olduklarını belirten Pakdemirli, "Çiftçimizle tarlasında, yetiştiricimizle merasında, sizlerle her imkan ve şartta bir araya gelmeye çalışıyoruz. 1,5 senede gördüğüm ve gözlemlediğim her şey, beni en temel üç hedefe kilitledi. Rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, 4 aylık maratonun ardından Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik. Gümüşhane'den de çok kıymetli katkılar geldi. O fikir sahiplerinin şahsında tüm Gümüşhanelilere teşekkür ediyorum. İnşallah 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını birlikte yazacağız. Şura kararlarından hareketle su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi önceliklerle birlikte yol haritamızı sizlerle paylaşmış olacağız" diye konuştu.

'56 MİLYON LİRA ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLADIK'

Gümüşhane'ye orman ve su alanlarında, 17 yılda toplam 2,6 milyar liralık yatırım yapıldığını ve çiftçilerde 56 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"16 baraj ve 3 gölet, ayrıca hizmete aldığımız 9 adet sulama tesisi ile 117 bin dekar münbit araziyi suyla buluşturduk. Böylece çiftçilerimize 56 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 41 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Böylece 36 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar araziyi de taşkınlardan koruduk. 350 bin dekar alanda çalışma yaparak 14,4 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerimizde yaşayan 2 bin 255 ailemize, 24 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık. '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman' projesi kapsamında, Gümüşhane'de 53 köyde 136 bin gelir getirici tür fidanı diktik. Arıcılığı geliştirmek ve verimi artırmak maksadıyla Gümüşhane'de 4 bal ormanı tesis ettik. Bu ormanlar neticesinde bal üretiminde yüzde 50'ye yakın artış ve arıcılarımıza yıllık ortalama 4,5 milyon lira ilave gelir sağladık. Vatandaşlarımızı, Gümüşhane'mizin eşsiz tabiatı ve doğa harikalarıyla buluşturmak maksadıyla 5 adet tabiat parkı ilan ettik."

'750 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, et üretimine katkı sunması amacıyla Kelkit'te 536 bin metrekare alanda kurulacak 'Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi' projesine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Bu alanda 124 adet işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde, 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacak. Ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve biyogaz tesisleri de kurulacak; 140 milyon lira yatırım yapılacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu proje ile 750 kişiye istihdam sağlanacak. Bugün de bu projemizin tarafımdan tüzel kişiliğinin onaylanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.

ARICI VE ÇOBANLARA DESTEK

Çobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2014'ten itibaren 'Çoban İstihdam Desteği'nin uygulandığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, sertifika sahibi ve 5 ay SGK primlerini yatıran çobanlara işletme başına 5 bin lira destek verildiğini aktardı. Pakdemirli, "Arıcıların konaklama konusunda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlığımız Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) altında Arı Konaklama Sistemi oluşturuluyor. Böylece her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde, sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak, takibi yapılacak. 6 adet Ana Arı İşletmesi ile Arıcılar Birliğimize Bal Dolum Tesisi kurduk. 2020 yılında 900 adet kovan ve 1500 adet polen tuzağı dağıtımı yapacağız. 35 olan organik arıcı sayımızı, vereceğimiz desteklerle 50'ye çıkacağız" diye konuştu.

Sulama projelerine de hız kesmeden devam edileceğini belirten Pakdemirli, "Yapımına başladığımız ve başlayacağımız barajlarımız ile sulama tesislerimizden olan Çambaşı, Sökmen, Ünlüpınar, Babuş ve Konak barajları ile inşallah Gümüşhane'de sulanmayan arazi bırakmayacağız" dedi.

75 AİLEYE 2 MİLYONLUK ORKÖY DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında, 29 bin dekar alanda yapılacak çalışmalarla 3 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını da belirterek, "Orman köylerinde yaşayan 75 ailemize, 2 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Üretim ve ağaçlandırma işlerinde çalışan köylülerimize 23 milyon lira hakkediş ödemesi yapacağız. 10 köyde 15 bin adet ceviz, 15 köyde 150 bin adet kuşburnu dikerek, 3 yıl boyunca bakımı Orman Genel Müdürlüğü'müzce yapıldıktan sonra gelirini 49 yıllığına orman köylülerimize vereceğiz. 10 adet bal ormanı kurarak arıcılarımızın istifadesine sunacağız. İnşallah yine 2020 yılında Torul ilçemizde anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması amacıyla Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracağız" diye konuştu.