Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek."