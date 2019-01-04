Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.
DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek."
Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.
DHA