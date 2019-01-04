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Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek."

Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek."

04 Ocak 2019 Cuma 13:21
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Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması

Kürsüden file torba göstererek, "Eski pazar çantalarına dönmemiz gerekiyor" diyen Kurum, "Plastik poşetlerin geri toplanma oranı yüzde 1. Hiçbir üreticinin yeniden üretmek işine gelmiyor. Toplanması noktasında sorun yaşıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumPlastik Poşet
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