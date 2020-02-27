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Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini gezdi. Bakan Koca, gözlem altında tutulan 60 kişiden soğuk algınlığı belirtisi olan 3'ünün hastaneye sevk edildiğini söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:24
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Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi

DOĞUBAYAZIT - Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. 60 kişinin gözlem altında tutulduğu çadırları gezen Bakan Koca, "Dünyada her geçen gün etkisini gösteren koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çin'den sonra yakın komşumuz İran ve özellikle Kum ile Meşhed kenti odaklı enfeksiyon salgının giderek artması, ölü sayısının artışı sebebiyle özellikle hem kara hem hava hem de demir yoluyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. İran 19'unda 1 ölü vakasının bilgisini verdikten sonra ertesi gün sınırda bütün gelen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını yapıp riskli olan kişileri hastane ortamında karantinaya almıştık. 2 gün sonra yani pazar günü de tamamen hava ve kara ile ilgili geçişleri durdurmuştuk" diye konuştu. 

'3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

Gözlem süreciyle ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Bu süreçte özellikle gelen vatandaşlarımız var, kara yoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımıza özellikle sınır bölgesinde sahra hastaneleri ve sahra hastane üniteleri kurduk. Öncelikle vatandaşımızın burada sağlık taramalarını yapıp soğuk algınlığı belirtisi olan hastayı hastane ortamında karantina altına almaya, Kum ve Meşhed'den geçen veya buralarla ilgili geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon ve gözleme almaya, bunun dışında sağlıklı olan kişilerle ilgili de özellikle 24 ya da 48 saat gibi süreyle takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra gerektiğinde bilim kurulu önerisiyle ev ortamında da sağlık personelinin yakın takibi şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz" dedi. 

Sınırda oluşturulan sahra hastanelerini görmek ve eksikleri tespit için geldiğini belirten Koca, gözlem altında tutulanlarla belirli mesafede iletişim kurduğunu kaydetti. Şu an Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde 60 kişinin bulunduğunu, bunlardan soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Koca, Meşhed ve Kum kentlerinden geçen 10 kişinin ise ayrı ünitede tutulduğunu söyledi. 

'38'İ GEÇEN ATEŞ BULGUSU YOK'

İran'da bulunan Türk vatandaşlarına yönelik açıklamalarda bulunan Koca, "İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını ve bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan bulundukları evi ve ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, özellikle kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak üzere yakın temasın olmaması gerektiğini, bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün gözetim altına alacağımız bilmelerini buna göre gelme noktasında irade göstermelerini istiyorum. İran'da özellikle evden veya otel odasından ya da bulunduğu ortamdan dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde ortamı havalandırarak hijyene özellikle dikkat etmelerini ifade etmek istiyorum" dedi. 

Şüpheli olarak tespit edilen 18 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne alındığını, bunların hiçbirinde 38'i geçen ateş bulgusu olmadığını belirten Koca, "38'i geçen bir ateş bulgusu yok. Özellikle söylemek istiyorum; solunum, öksürük, boğaz ağrısı gibi yakınmaları var. Biz hassasiyet gösterip daha yakın takip etmek istiyoruz" diye konuştu. 

SINIR DIŞINDA 80 KİŞİ BEKLİYOR

Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde 27 görevli ve 24 ambulansın bulunduğu bilgisini veren Bakan Koca, akşam saatlerine kadar gözlem altına alınacakların sayısının 120-130 olabileceğini kaydetti. Gelenlerin 14 günlük zaman diliminde takip edileceğini tekrarlayan Bakan Koca, basın mensuplarının Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili sorularını da cevaplandırdı. Dünya Sağlık Örgütü'ne 2 arkadaşlarının gittiğini aktaran Koca, "Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiklerinden daha ötesini yaptığımızı belirtmek istiyorum. Nasıl takip ettiğimiz örnek olsun diye diyorum; Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyorken biz bunu günlerdir uyguluyoruz" diye konuştu.  

Sahra hastanesinin kapasitesinin artırılabileceğini da kaydeden Koca, alanın geniş olduğunu bildirdi. Sınır dışında 80 kişiye yakın vatandaşın bulunduğunu belirten Koca, "Buradan akış sağladıkça onları almayı planlıyoruz. Hem vatandaşlarımız ve hem ülkemiz için bu tedbirlerin alındığını, bunları yapmak zorunda olduğumuzu bilmelerini ifade etmek istiyorum" dedi. 

Sağlık Bakanı Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra helikopterle Van'a gitti.

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA İNCELEME YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra helikopterle Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na gitti. Vali Enver Ünlü, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Iğdır Sağlık Müdürü Caner Tazegün, Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan tarafından karşılanan Bakan Koca, sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Sınırdan geçişler ve koronavirüs ile ilgili tedbirler hakkında bilgi alan Bakan Koca, daha sonra bölgeden ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSahra Hastanesi60 Kişinin Gözle Altında Olduğu
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