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Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:16
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz

AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içindeyiz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan Sanayi Köprüsü’nün açılış töreni için Amasya’ya geldi. İlçe esnafıyla sohbet eden Karaismailoğlu, Taşova Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Programlarda Karaismailoğlu’na Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Köprü açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hükümetlerimiz döneminde ülkemizin altyapı eksikliklerini büyük oranda tamamladık. Dur durak bilmeden son 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin isminde olduğu gibi ülkemize adalet ve kalkınma getirdik. Hava yollarını ‘halkın yolu’ yaptık. Sadece son 1 ay içinde hem Tokat hem de Rize-Artvin Havalimanı'nı milletimizin hizmetine sunduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içindeyiz. Genişbant abone sayımızı 20 binden 88,2 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan 86,3 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde harcama yaptık” dedi. 

Son 20 yılda Amasya ve ilçeleri için de yapılan yatırımlara değinen Bakan Karaismailoğlu, “Yatırımlardan Amasya, nasibini alıyor. Amasya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 9 kattan fazla artırarak, 272 kilometreye ulaştırdık. 2003-2022 yılları arasında Amasya’da 1’i tek tüp ve 5’i de çift tüp olmak üzere toplamda 7 bin 666 metrelik tam 6 tünel yaptık. Amasya’da inşa ettiğimiz 96 köprünün toplam uzunluğu 7,5 kilometredir. Hatırlayacağınız üzere, Amasya Çevre Yolu'nu hizmete açmıştık. Merzifon Meray kavşağını geçen ay milletimizin hizmetine sunduk. Amasya’mızda yapımı devam eden 9 ayrı kara yolu projesinin toplam proje bedeli 4 milyar 624 milyon liraya ulaştığını vurgulamak istiyorum. Merzifon Havalimanı'nın genişletme projesine 2021 yılında başladık. Proje kapsamında mevcut terminali büyütüyoruz" diye konuştu. 

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki protokolle kurdele keserek, köprünün açılışını gerçekleştirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürksat 6AYerli Ve MilliUydu
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