Bakan Gül: Adaletin kapısından herkes memnuniyetle ayrılmalıdır

ANKARA - MEB Şura Salonu’nda avukatlık mesleğinden geçen Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince mesleğe kabul edilen, 357 hakim ve savcının atama yerlerine ilişkin kura çekilişi gerçekleşti. Törene Bakan Gül'ün yanında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de katıldı. Bakan Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğuna dikkat çekerek, "Bu kapıya gelen herkes adalete erişeceğine ulaşacağından asla ama asla şüphe duymamalıdır. Bu kapıya gelen herkes en saygın muameleyi görmelidir. Bu kapıdan ayrılan herkes evine en büyük memnuniyetle ayrılmalıdır. Yarın mesleğe başladığınızda annenize, babanıza, kardeşinize adliyede bir kamu kurumunda nasıl davranılmasını istiyorsanız nasıl muamele edilmesini istiyorsanız siz de gelen bir kişiye annenizmiş gibi, babanızmış gibi, kardeşinizmiş gibi muamele etmeniz lazım. Biz 84 milyon Türkiye olarak bir aileyiz, bu konuda hakim ve savcılarımızın vatandaşlarımıza olan yaklaşımı çok önemlidir. Kullanacağınız nezaket dili gerek vatandaşlarınıza gerek mesai arkadaşlarınıza çok önemlidir. Çünkü sizler orada adaleti temsil ediyorsunuz" diye konuştu.



'MESAFE KOYMANIZ GEREKEN ORTAMLAR VAR'



Adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Sosyal medya başta olmak üzere sosyal mesafe koymanız gereken beşeri münasebetler ve sosyal ortamlar da var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hakim adliyede de adliye sonrası insani ilişkilerinde de mahkemeye, adliyenin vakarına yakışır tutum, davranış içinde olmalıdır. 'Bir hakim şu avukatla şu iş adamlarıyla arası çok iyidir, adliyeye onlarla ulaşırsınız' diye bir algı eğer oluşuyorsa orada hakimlik savcılık mesleğine yakışır bir vakar yok demektir" ifadelerini kullandı.



'HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEDEN'



Milletin beklentisinin, makul kararın adil sürede verilmesi olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Milletimizin bu beklentisini karşılarken hukukun ve vicdanın dışında hiçbir sese aldırış etmeyin. İstiyoruz ki yargı mensuplarımız hiçbir zorluk karşısında yılmasın. Kolay bir şeyden bahsetmediğimin farkındayım. Siz de elbette kolay bir şeye talip olmadınız. Çıktığınız bu anlamlı yolda günlük çıkarlara ve rüzgarın estiği yöne göre sizi sebepsiz yücelten veya haksızca eleştirenler olabilecektir. Yargı mensuplarının vakur sükûnetini istismar etmek isteyenler de her zaman olmuştur yine olacaktır. Demokratik bir hukuk devletinde kararlar da elbette eleştiriden münezzeh değildir. Bu eleştirilerden istifade etmek sizleri da güçlendirecektir. Diğer taraftan hiçbir tehdide boyun eğmeyerek, takir ve tahriklere de eyvallah etmeyeceksiniz" dedi.



YİĞİT: SIKINTILI TİPLERLE TEMAS KURMAYIN



Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise hakim ve savcı adaylarına davranış tarzlarının önemli olduğunu kaydetti. Algıların olguları yönettiğine işaret eden Yiğit, "Siz davranışlarınızla sözlerinizle nasıl bir algı oluşturuyorsanız, verdiğiniz kararlar da o şekilde algılanır. Onun için ağırlığınızı iyi oluşturmanız lazım, insanlara iyi davrananız lazım. Tereddütlü insanlarla, toplumda yer bulamamış, sıkıntılı tiplerle çok fazla temas kurmayın. Bunun sıkıntısını ileride yaşarsınız. Kararlarınız ne kadar adil de olsa bu ilişkileriniz nedeniyle her zaman sorgulanabilirsiniz. O nedenle ilişkilerimize dikkat edeceğiz" dedi.



AKARCA: ACELECİ DAVRANMAYIN



Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise görevlerini icra ederken hakim ve savcılardan çok aceleci davranmamalarını istedi. Çok hızlı şekilde ünvanlı görev talebinde bulunmamalarını belirten Akarca, hakim ve savcıların kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini anlattı. Hakim ve savcılardan hiçbir güç odağından çekinmeden, korkamadan, cesaretle mesleklerini icra etmelerini isteyen Akarca, "Basının, sosyal medyanın, diğer güç odaklarının etkisiyle karar verirseniz adaleti sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.



4 AYLIK BEBEKLERİYLE KATILDILAR



Kura törenine ataması yapılacak hakim ve savcıların çoğunluğu katılırken, konuşmaların ardından kura çekilişi yapıldı. Salonda 4 aylık bebekleriyle birlikte atanacakları yerin belirlenmesini bekleyen Aziz Can ve Cansu Gül Kurnaz çifti dikkat çekti. Kura törenin ardından İstanbul’a atandıklarını öğrenen Kurnaz çifti, çok gururlu ve mutlu olduklarını belirtti.