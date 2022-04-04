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Bakan Bozdağ: Hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlıyız

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:11
Bakan Bozdağ: Hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlıyız

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız.1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesini hedeflediğimiz bu sistemde, hakim ve savcıların bir nevi usta-çırak ilişkisi içinde en az 2 yıl bu pratiğin içinde kalmalarını hedefliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen '25'nci Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16'ncı Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı. Bozdağ'ın yanı sıra Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile hakim ve savcı adayları da programda yer aldı. Bozdağ, yargıya güven ve yargıdan memnuniyet konusunda pek çok eleştiri aldıklarını ancak bu eleştirileri yine yargı mensuplarının azaltacağını belirterek, "Çünkü yargıya güveni artıracak ve memnuniyeti yükseltecek şey hakim ve savcılarımızın adli süreçlerde verdiği kararlar olacaktır. Sizler ne kadar anayasaya ve hukuka uygun karar verirseniz ve adil olursanız, karara muhatap olanlar da bu kararların adil olduğuna dair bir kanaat sahibi olurlarsa hem size hem kararınıza hem de adalete güven artacak ve yargı hizmetlerinden memnuniyet yükselecektir" dedi.

'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞINA GEÇİŞTE KARARLIYIZ'

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunda yapılan çalışmaların tamamlandığını hatırlatan Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Konunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı planlıyoruz. 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesini hedeflediğimiz bu sistemde, sınavını kazananlar, hakim ve savcı yardımcısı olarak eğitici hakimlerin bulunduğu adliyelere atanacaklar ve oralarda eğitimlerini sürdürecekler. Asgari 3 yıl bir eğitim süresi olacak. Bunun belli bir süresi bugünkü gibi Adalet Akademisi'nde ama diğer kısmı doğrudan hakim ve savcı nezdinde olacak. Bir hakim ve savcı nezdinde de en az 2 hakim ya da savcı yardımcısı olacak. Bugün olduğu gibi çok sayıda hakim ve savcı adayını bir mahkemeye gönderme gibi bir sistemi ortadan kaldırıyoruz ve bir nevi usta-çırak ilişkisi içerisinde en az 2 yıl pratiğin bizzat içinde kalmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

'HAKİM VE SAVCILARI EĞİTİME ALACAĞIZ'

Ayrıca hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin de ihtiyari olarak devam ettiğini belirten Bozdağ, "Yeni dönemde ihtiyari meslek içi eğitimler devam ederken, zorunlu meslek içi eğitimi de devreye alacağız. Çünkü ihtiyacı olanları Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı birlikte tespit ederek onları zaman zaman değişik konularda, eğitime davet edecek ve meslek içi eğitimle de önemli bir rolü yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan BozdağHakim Ve Savcı Yardımcılığı
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