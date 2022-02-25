"BABAMI GERİ VER"

"Değerli büyükelçim,

Saygı değer katılımcılar,

Kıymetli basın mensupları.

Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar,

Türkiye; Minsk Anlaşmasını ihlal eden Rusya’nın askeri harekâtını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, egemenliğine, bölgenin ve dünyanın barışına, refah ve güvenliğine vurulan ağır bir darbe olarak görmekte ve reddetmektedir.

Stratejik ortağımız,Komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimizi dünya kamuoyuna açık seçik beyan etmekteyiz.

Soydaşlarımız Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliği ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapacaktır.

Değerli katılımcılar.

Türkiye; devleti ve milletiyle Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk Protokolü çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır.

Sözlerime son verirken,

Ukrayna’ya topraklarının, Kırım Tatarlarına evlerinin, çocuklara babalarının geri verilmesi için, başta BM ve BMGK olmak üzere bütün dünyanın üzerine düşeni yapmasını ve bu toplantının da barışa vesile olmasını diliyor, barışın hâkim olacağı bir dünya dileğiyle sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."