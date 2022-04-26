Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.418,30
ALTIN
905,59
DOLAR
14,80
STERLİN
18,70
EURO
15,79
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Biruni Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 30 Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara Barosu'ndan 'Gezi davası kararı' açıklaması

26 Nisan 2022 Salı 16:09
Ankara Barosu'ndan 'Gezi davası kararı' açıklaması

ANKARA - Ankara Barosu Başkanı Avukat Mehmet Eren Turan, Gezi Parkı davasında çıkan karara ilişkin, "Dün verilen karar toplumun vicdanında kabul görmeyen, hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karardır" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu Başkanı Avukat Mehmet Eren Turan, avukatlarla birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Turan, "Gezi eylemlerine ilişkin yapılan yargılama ve neticesinde dün verilen karar toplumun vicdanında kabul görmeyen, hukukla ve adaletle bağdaşmayan bir karardır. Maalesef hukuk devleti olma vasfını günbegün kaybetmekteyiz. Siyasi mülahazalar yargı eliyle hüküm haline getirilmekte, yargı günlük siyasi politikaya alet edilmektedir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Anayasal hakkın kullanımından ibaret olan eylemin anayasal bir suç olarak vasıflandırılması suretiyle, anayasal hakkını kullanan bireylerin sanık sandalyesine oturtulması ve toplumun adalet duygusuna meydan okurcasına mahkum edilmesi; kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı ve yargının bağımsız olduğu bir hukuk devletinde mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Barosu Başkanı Avukat Mehmet Eren TuranGezi Parkı Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak"
"2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak"
Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin 11. Avrupa Bölgesi Konferansı başladı
Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin 11. Avrupa Bölgesi Konferansı başladı
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki
Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek
Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı
İzmir'de 89 kaçak göçmen, 12 organizatör yakalandı
İzmir'de 89 kaçak göçmen, 12 organizatör yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma