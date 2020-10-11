Alaattin Çakıcı’nın Avukatından Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün çeşitli medya kuruluşlarında müvekkilim Sayın Alaattin ÇAKICI hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/166 Esas sayılı dosyasından verilen 17 yıl hapis cezası ile ilgili çeşitli haberler yapılmıştır.

Müvekkilim yargılama aşamasında gerek 18 hastalığının bulunması nedeniyle raporlu olduğundan ve gerekse Covid-19 pandemi şartları nedeniyle ifade verememiştir. Müvekkile ait rapor avukatları tarafından Sayın Mahkemeye ibraz edilmiş ve müvekkilin bir sonraki celse ifadesinin alınması talep edilmiş ise de Sayın Mahkeme süre vermemiş ve müvekkilin ifadesi alınmadan, aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verilmiştir.

Verilen söz konusu bu hüküm Sayın Mahkeme’nin gerekçeli kararının tebliği aşamasından sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na müracaat edilerek istinaf edilecektir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili Sayın Dairesi’nin kararının aleyhe olması durumunda söz konusu karar temziye tabi olduğundan Yüce Yargıtay’a temyize başvurulacaktır. İstinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşmiş olacak ve infazı söz konusu olacaktır. Yargılama süreç ve aşamaları arz edilen şekildedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alaattin ÇAKICI

Vekili

Av. Gökhan KILIÇ