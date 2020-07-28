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Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

28 Temmuz 2020 Salı 14:11
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Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

ANKARA - Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını belirtti.

TC Kimlik numarasının sonu '0' ve '2' olanlar bugün, '4' ve '6' olanlar 29 Temmuz, '8' olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

DHA

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Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluYükseköğrenim öğrencileriAğustos Ayı Burs Ve Kredi ödemeleri Başladı
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