Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90738
ALTIN
229.320
DOLAR
5.5143
STERLİN
7.0679
EURO
6.3296
Kalın'dan Trump'a yanıt 
Son Dakika
Kalın'dan Trump'a yanıt 
İran'da kargo uçağı düştü
Son Dakika
İran'da kargo uçağı düştü
Fatih'te korkutan yangın!
Son Dakika
Fatih'te korkutan yangın!
Rusya’dan İHA açıklaması
Rusya’dan İHA açıklaması
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

ABD konvoyu görüntülendi 

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi 

ABD konvoyu görüntülendi 

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi 

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:43
9 Okunma
ABD konvoyu görüntülendi 

Mardin (DHA)

ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abd KonvoyuNusaybinMardinABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teslim olan PKK’lı, örgütün kirli yüzünü anlattı
Teslim olan PKK’lı, örgütün kirli yüzünü anlattı
Milli Savunma Bakanlığı: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA ŞOKU
ANKARA ŞOKU
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe
"Promosyon olarak dağıtacağız"
"Promosyon olarak dağıtacağız"
TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti
TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ