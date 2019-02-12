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56 terörist etkisiz hale getirildi

Yürütülen operasyonlarda; toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi

56 terörist etkisiz hale getirildi

Yürütülen operasyonlarda; toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi

12 Şubat 2019 Salı 16:15
31 Okunma
56 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Geride bıraktığımız 3 haftalık süre zarfında PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terörist
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