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45 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

21 Mart 2021 Pazar 15:13
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45 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 21.03.2021 15:21
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Belediyesi45 ZabıtaBasın İlan KurumuKPSS
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