Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Son Dakika
Bu kurallara dikkat
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Dostane bir maç olsun
Dostane bir maç olsun
“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”
Demir Klisede Barok Masallar”

4 ayda 127 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2019'un ilk 4 ayında 127 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

4 ayda 127 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2019'un ilk 4 ayında 127 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:04
0 Okunma
4 ayda 127 terörist teslim oldu

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar örgüt içinde korku ve paniği artırdı. Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Ayrıca güvenlik güçleri terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemleri de deniyor. Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019'un ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.


İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLAR

Açıklamada, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan, 49'unun, 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan 135’inin, geçen yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan 165'inin ikna yoluyla örgütten ayrıldığı belirtildi. 2019'un ilk 4 ayında ise teslim olan 127 terör örgütü mensubundan 82'sinin ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılmasının sağlandığı kaydedildi.

ANNENİN MÜCADELESİ

Açıklamada, çocuğunu örgütten kurtaran bir annenin mücadelesi de anlatılarak, "Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. 'Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum' diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi" denildi.

13-25 ARASINDAKİLER YOĞUNLUKTA

Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor. PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar-gençler 'gidecek bir yeri olmadığı', 'kaçmanın da  mümkün olmadığını' düşünüyor" denildi. 

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin teröristlerin korkulu rüyası olduğu, teslim olan teröristlerin bunu ifadelerinde dile getirdiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanlıkAçıklamaTeröristönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcılıktan seçim soruşturmasına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan seçim soruşturmasına ilişkin açıklama
Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da HES inşaatında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Irak'ın kuzeyinde, terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde, terör hedefleri imha edildi
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
Antalya'ya Nisan'da 1 milyon turist
Antalya'ya Nisan'da 1 milyon turist
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans