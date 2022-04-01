38. ONLINE NADİR KİTAP, OBJE VE EFEMERA MÜZAYEDESİ ADETA TARİHİ NADİR VESİKALAR GEÇİDİ

MÜTEFERRİKA, 16. VE 17. YÜZYIL NADİR KİTAPLAR…

OSMANLI –KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI’NDA II. MUSTAFA’NIN SAVAŞ ALANINDA DÜŞEN MÜHÜRÜNDEN KUTSAL ROMA İMPARATORU I. LEOPOLD’ÜN AZ SAYIDA BASTIRDIĞI ÇOK NADİR MADALYA…

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN II. MEŞRUTİYET 1. DÖNEM MEBUSLARA VERİLMİŞ OLAN 125 ADET İLE SINIRLI “MECLİS-İ MEBUSAN AZALARINA MAHSUS GÖREV ALAMETİ” NİŞANI…

KOZYATAĞI RUFAİ TEKKESİ ŞEYHİ ALİ RIZA EFENDİ’NİN 270 SANTİM UZUNLUĞUNDAKİ “ŞEYHLİK İCAZETİ ŞECERENAMESİ”…

SARAY VE OSMANLI ZENGİNLERİ İÇİN LÜKS SAATLER ÜRETMEKLE MEŞHUR EDWARD PRIOR’IN 4 KASALI NADİR GÜMÜŞ CEP SATİ…

ATATÜRK’ÜN TELGRAFLARI…

Müteferrika Matbaasında İbrahim Müteferrika hayatta iken basılan 17 kitabın sonuncusu Şuuri Hasan Efendi’nin yazdığı “Ferheng-i Şuuri, Neval Ül-Fudala ve Lisan Ül-Acem” isimli 280 senelik çok nadir iki ciltlik kitap 80,000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.Temel Osmanlıca-Farsça sözlük niteliğindeki kitap aynı zamanda il Farsça basılı kitap olma özeelliği taşıyor.

17. Yüzyılda Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları sırasında Papa XI. Innocentıus tarafından Müslüman dinine karşı LudovicioMaracci’ye Yazdırılan İslam’ı ve Kuran’ı reddeten–

“Prodromus Ad RefutationemAlcorani” isimli 331 senelik çok nadir kitap 60,000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu…

17. Yüzyılın sonlarında Viyana Kuşatması ve Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşı’nda muharebe sahnelerini ve ilgili hükümdar ve komutanlarını 80 gravür eşliğindeHieronymusOertel’in“OrteliusRedivivus Et Continuatus”isimli II. Viyana Kuşatması ve Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları’nı ayrıntılı anlatan 357 senelik çok nadir kitap 60,000 tl başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu,

Osmanlı mozaiğinde halkların ve farklı meslek gruplarının giysilerinin ilk gravürlerini içeren ve döneminde Avrupa’da Türk giysilerine ilginin artmasına sebep olan Nicolas De Nicolay’ın 442 senelikçok nadir meşhur seyahatnamesi 70,000 TL ile satışa sunuluyor. Bu kitabın bir nüshası 2002 yılında ünlü müzayedeeviChristie’s’de 130,000 euro rekor bir fiyata satılmıştır.

Sultan II. Mustafa’nın Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları2nda ZentaMuharebesı̇’ndedüşürdüğü mühürden Kutsal Roma İmparatoru I. Leopold’unçok sınırlı sayıda bastırdığıönyüzünde Sultan II. Mustafa’nın mührününbı̇rebı̇rölçüde yer aldığı, arka yüzünde Latince “mühür Zenta Savaş alanında ele geçirilmiştir, 1697” yazılı çok nadir madalya 25,000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Saray ve Osmanlı zengı̇nlerı̇nelüks saatler üretmekle bilinen Londra’daki ünlü saatçı̇ Edward Prior’unmükemmel kondisyonda ve çalışır durumdaki 4 kasalı gümüş nadir cep saati 40,000 TL satış fiyatı ile satışa sunuluyor. Bu nadir saatin dıştan birinci ve üçüncü gümüş kasaları kalem işçilikli olup, ikinci gümüş kasası ise bağa (kaplumbağa derisi) kaplıdır.

Sultan II. Abdülhamid’in II. Meşrutiyet 1. Dönem mebuslar için hazırlattığı 125 adet ile sınırlı “Meclis-i Mebusan Azalarına Mahsus Görev Alameti” 50,000 tl başlangıç fiyatı ile orijinal kutusu içinde satışa sunuluyor. Aslında nişan olmasına rağmen, üzerinde tuğra olmadığı için bu nişana nizamnamesinde “görev alameti” olarak adlandırılmış.

Kozyatağı Rufai Tekkesi Şeyhi Ali Rıza Efendi’nin h.1314 tarihli 270 santimlikRıfai Şeyhlik İcazeti şecerenamesi 30,000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Atatürk’ün TBMM II. Dönem adaylığını koymamasına üzülmesi nedeniyle, Hacı Süleyman Efendi’ye yazdığı 1923 tarihli meşhur telgraf 20,000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Birbirinden nadir ve değerli kitap, dergi, fotoğraf, efemera, cep saati, nişan, madalya, rozet, gibilotlarınkoleksiyonerlerinbeğenisine sunulduğu 38. ONLINE Müzayede www.onlinemuzayede.com’da devam ediyor ve 3 Nisan Pazar günü saat 20:00’den itibaren canlı olarak sona erecek. Müzayedede yer alan eserleri yakından incelemek için Şirket ofisindeki sergiyi hafta içi saat 10:00-18:00 Cumartesi saat 10:00-15:00 arası gezebilirsiniz. Müzayedeye katılım için websitemize üyelik gerekmektedir.