Türkiye’nin uzaya çıkan ilk ismi, astronot Alper Gezeravcı, ne yaptı etti, 14 Şubat Sevgililer Günü’nden önce dünyaya döndü. Tabi bu işin şakası ama Florida’daki hava muhalefeti biraz daha sürse belki de halen uzayda olacaktı. 14 Şubat Sevgililer Günü tabi en fazla çiçekçilere yaradı. Bugüne çiçek bayramı da denebilir. Özellikle de kırmızı güller bugün yok satıyor. Normalde 60 lira olan bir gülün fiyatı, 14 Şubat’ta her yıl olduğu gibi yine iki katına çıktı.

“Gülü bir gün, seni her gün, gülü soluncaya, seni ölünceye kadar seviyorum.” diyenler; eş, sevgili kısacası hayat arkadaşlarını güllerle sevindirdi. İlginçtir, ayrılık çiçekleri gönderenler de oldu. “Başka bir ülkede yaşayamam!” denecek olaylar her daim yaşanır güzel ülkemizde. Boşandığı eşine, “İyi ki seni boşamışım.” diye çelenk gönderen kişi çok ünlü bir sosyal medya fenomeni. Meğer O da geçtiğimiz yıl sevgililer gününde ayrılık çiçeği aldığı için intikam olsun diye böyle bir yola başvurmuş. Umarım bu da akım haline gelmez, bugünü de dejenere etmeyelim lütfen.

Türkiye’den Sevgililer Günü manzaralarına biraz daha bakalım. Artvin’de bir kadın kocasına bir şişe benzin hediye etti. Meğer eşi de bir yıl önce kendisine yemeklik sıvı yağ hediye etmiş. Aslında güzel fikir, malum ülkemizde benzin fiyatları da gıda fiyatları da aldı başını gitti. Fiyatı artmayan hiçbir ürün yok. Benzin ve yağ en azından kullanışlı bir hediye türü olmuş.

“Müslüman 14 Şubat kutlamaz.” görüşünü de doğru bulmuyorum. İnancında ne kadar samimi olduğunu bildiğim arkadaşlarım, baktım sabahın ilk saatiyle birlikte ellerinde gülleri yanlarında sevdicekleri, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Ben de eşime çiçek göndermeyi ihmal etmedim. Sonuçta biz içinde sevgiyi barından bir günü kutluyoruz. Hristiyanlar bunu Aziz Valentine günü olarak kutluyor olabilir. Kaldı ki, Aziz Valentine’le ilgili rivayetler de sevgi ile ilgili. Kimi diyor, o dönem evlenmesi yasak olan Romalı askerleri evlendirdi. Kimi diyor ve burası çok ilginç, idam edilmeden bir gün önce gardiyanının kız kardeşine aşk mektubu yolladı ve bu tarih 14 Şubat’tı. “Gardiyanın kız kardeşine aşık mı olunur?” diye sormayın lütfen. Günümüzde celladına aşık olan çok insan var. Bence bu gibi özel günler, en azından doğru aşkı bulmanızda fayda sağlar gibi geliyor bana.

Defalarca nikah masasına oturmasının dışında sevgilileriyle magazin gündemini her daim meşgul eden İbrahim Tatlıses ise “Benimki yok ama olsun.” diyerek kutladı hayranlarının Sevgililer Gününü. Artık 67 yaşına gelen Mehmet Ali Erbil ise aşk konusunda daha şanslıydı. Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın Mali adlı dövmesini, “Aşkımın Sevgililer Günü hediyesi, Seni Seviyorum. “ mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu çifti, evliliklerinde sekizinci yıllarını doldurmuş. Onlar da yıllardır süren mutluluklarını “Ömürlük Sevgilim” notuyla paylaştılar. Star TV’de Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programında çalıştığım dönemde mutluluklarına şahit olduğum Demet Akalın ve Okan Kurt da sosyal medyada kendi fotoğraflarından oluşan reels videosu altına “Her zaman sevgilim ol.” notunu düştüler. İrem Derici ise, sevgilisi Gökhan Fırat’a hitaben, “Beni Hep Sev, olur mu?” cümlesiyle romantik bir paylaşım yaptı.

14 Şubat’a yalnız girenler, Yıldız Tilbe’nin “Al Sana 14 Şubat” adlı esprili şarkısıyla andı bugünü. Aslında bu parça, daha önce Gülben Ergen’in söylediği “Kandıramazsın Beni” şarkısının esprili versiyonu. Ama Yıldız Tilbe’nin hakkını yemeyelim, kendisinin “Sevgililer Günü” adında bir de şarkısı var.

Evet 14 Şubat, aşkını ilan etmek, pekiştirmek ya da kırık kalpleri onarmak için harika bir gün. Ama aynı özeni geride kalan 364 günü de yaymalıyız. Haftaya yine bir başka Cumartesi gününde Önce Vatan Gazetesi’nde yazılarımla buluşmak dileğiyle… Sevgiyle kalın…