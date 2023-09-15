HABER: GURUR AKOSMAN

Fenomen karakterleri ile kahkaha tufanı oluşturan skeçleri ile 13 Eylülde Washington DC’de seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show, başkentte büyük heyecan yarattı.

Ekip, seyircilere komedi dolu muhteşem bir ziyafet çekti. Televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, Atlantik Okyanusu’nu aşarak ABD ve Kanada’yı güldürmek için ilk durağı olan Washington D.C.’de dün, gurbetçi vatandaşlarımızla buluştu. The George Washington Üniversitesi’nde sahne alan ekibe ilgi büyüktü.

Kuzey Amerika turnesinde olan Güldür Güldür Show ekibi, 15 Eylülde New York, 16-17 Eylülde New Jersey ve 22-23 Eylülde Toronto’da olacak