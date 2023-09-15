Haber:Duha Sena Oskay

10 Eylül'de Chandanlal Verma'nın defnedilmesi sırasında Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Gondhia köyündeki bir aile evini ziyaret etti.

O tatlı anın çekilen görüntülerinde, maymunun Verma'ya yaklaştığı ve gözlerinin içine bakmadan önce yüzünü örttüğü bir örtü görülebiliyordu; hayvan uzmanları bu hareketin, primatın kendisini sevgili arkadaşının gerçekten öldüğüne inandırması olduğunu düşünüyor.

Daha sonra, ölenlerin yasını tutan aile üyeleri ve arkadaşlarının yanına gitmeden önce göğsünü ve kollarını yere bastırdı.

Hatta bir noktada maymun, teselli gösterisi gibi görünen bir tavırla elini kadının dizine bile koydu.

Merhumun aile üyelerinden biri olan Sudhir Verma, yerel basına, çiftçi hayattayken günlerini tarlalarında geçireceğini söyledi.

Ayrıca yakındaki bir kulübeden mahsullerine göz kulak oluyor, onların aç yaratıklardan korunmasını sağlıyor ve orada görev yaptığı süre boyunca her gün yemeğini maymunla paylaşıyordu.

Bu, bir maymunun bir insan için yas tutması ilk kez değil; bu da primatların tıpkı bizim gibi karmaşık duygulara sahip olabileceğini gösteriyor.