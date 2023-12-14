Haber: Mert Osman Erman

20'li yaşlardaki akrobat, Çarşamba akşamı "ölüm çarkının dev tekerleği" üzerinde sürerken düştü.

BBC tarafından görülen bir video, onun en az 10 metre (33 fit) düştüğünü gösteriyor.

Sirk müdürü, yaralanmalarının doğasının ne olduğundan emin olmadığını ancak kırık kemik olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aynı zamanda sirk ringmasterı olan Jack Jay, "Düşme sonrasında tamamen bilinciydi ve yardıma gelmek üzere olduğuna inanılan bir polis memuru ve bir paramedik olduğunu söyledi.

Nasıl düşmüş olabileceğini açıklarken, Bay Jay şunları söyledi: "Zamanlamayla ilgili gibi görünüyordu. Bir tekerleğin içinden atlamaya çalıştı ve kaydı, yere düştü." Gösteri hemen durduruldu ve polis ve ambulans servisi çağrıldı, dedi Bay Jay.

Ekledi ki sağlık ve güvenlik yetkililerine haber verildi ve düşüşü ve sirkte özel olarak yapılan düzenekleri inceleyecekleri bekleniyordu.

Akrobatın numarasındaki partneri, onun kardeşiydi ve onu sirk personeli ile birlikte James Paget Üniversite Hastanesi'ne götürdü.

Norfolk Polisi ve Doğu İngiltere Ambulans Servisi'ne yorum yapmaları için başvuruldu.