Haber: Mert Osman Erman

Uydu ölçümleri, donmuş bloğun toplam ortalama kalınlığının 280 metrenin (920 fit) biraz üzerinde olduğunu gösteriyor.

Bilinen 3,900 km² (1,500 mil kare) alanı ile birleştirildiğinde, bu yaklaşık 1,100 kilometreküplük bir hacim ve trilyon tonun biraz altında bir kütle anlamına geliyor.

1986'da Antarktika kıyısından ayrılan buz dağı, Beyaz Kıta'nın ötesine geçmek üzere.

Araştırmacılara göre, yolculuğunda kritik bir noktaya ulaştı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini belirleyecek.

Yeni kalınlık verilerini biraz anlamak için, Londra'nın gökdeleni 22 Bishopsgate 278 metre yüksekliğindedir - Birleşik Krallık'ta sadece 310 metrelik Shard kulesi tarafından aşılmıştır.

Ancak A23a, Greater London'dan daha fazla iki katından fazla bir alana sahiptir ve genel profil olarak bir kredi kartına benzeyen bir özelliğe sahiptir.

A23a'nın ölçümleri, Avrupa Uzay Ajansı'nın CryoSat-2 misyonundan gelmektedir.

Bu kıdemli uzay aracı, bir buzdağının kütlesinin su hattının üzerinde ne kadarının olduğunu algılayabilen bir radar altimetre taşır.

Buz yoğunluğu hakkındaki bilgiler kullanılarak, ne kadarının batırılması gerektiğini belirlemek mümkündür.

"Anne Braakmann-Folgmann, Tromsø Üniversitesi'nden - Norveç Arktik Üniversitesi'nden Doktor, BBC News'e şöyle dedi: "CryoSat-2 gibi altimetre uyduları, buzdağının yüzeyine ve deniz yüzeyine olan mesafeyi ölçerek buzdağının kalınlığını uzaydan izlememize olanak tanır.

"Aynı zamanda buzdağının daha sıcak okyanus sularına maruz kaldıkça incelmesini izlememize de olanak tanıyorlar.

"Ve deniz tabanının topografyası hakkındaki bilgilerle birleştirildiğinde, bir buzdağının nerede karaya oturacağını veya ne zaman yeterince inceldiğini tekrar salıverileceğini biliyoruz."

Filchner Buz Rafı'ndan buzdağlarının kütlesel bir çıkışının bir parçası olarak doğan A23a, hemen hemen hemen hemen derin dip çamurlarında sıkıştı ve 30 yıldan fazla bir süredir bir "buz adası" haline geldi. Ve CryoSat verileri şimdi nedenini açıklayabilir.

Buzdağı tek bir blok değildir - bazı kısımlar diğerlerinden daha kalındır.

CryoSat, özellikle bir bölümünün çok derin bir köye sahip olduğunu gösteriyor; bu bölüm, 2018'de neredeyse 350 metreye kadar olan bir draft - bir buzdağının batık kısmı - ile çekilmişti.

Ve bu bölüm, A23a'yı bu kadar uzun süre bağlayan şeydir.

Uydu görüntüleri, doğrudan köyle deniz tabanıyla şiddetli bir çarpışmanın bir sonucu olarak açılan yüzey çatlaklarını bile gösteriyor.

Ve takip eden yıllarda A23a, yavaş yavaş kütlesini kaybederek sonunda serbest bırakıldı ve hareket etmeye başladı.

"Son on yılda, Weddell Denizi'ndeki su sıcaklıklarının beklendiği gibi yılda 2.5 metreye kadar bir azalma gördük," diyor Londra Üniversitesi'nden ve Pol Observasyon ve Modelling Merkezi'nden Dr. Andy Ridout.

A23a şimdi Antarktika Yarımadası'nın ucuna ulaştı, burada çeşitli hızlı akan su akımlarının kıtasal çevresinde saat yönünde dönen bir kavşak olduğu yer.

Bu devasa buzdağının buradaki akıntılar ve o bölgenin hakim olan batı rüzgarlarıyla nasıl etkileşime gireceği, nereye gideceğini kontrol edecek.

Ancak onun "buzdağı caddesi" adı verilen bir rotayı takip etmesi bekleniyor, bu da Britanya Denizaşırı Toprağı Gürcistan'ın yönüne işaret ediyor.

Bilim adamları, ilgiyle ilerleyişini takip edecekler.

Bu kadar büyük buzdağlarının çevrelerinde derin deniz suyu karıştırımından sorumlu olduklarını söylüyorlar.

"Deniz suyunun çok derin karışımından sorumlular," diyor Britanya Antarktika Araştırması'ndan Prof. Mike Meredith, BBC News'e.

"Okyanus sularını karıştırıyorlar, besinleri yüzeye çıkarıyorlar ve tabii ki çok fazla toz bırakıyorlar.

"Tüm bunlar okyanığı gübreleyecek - genellikle izlerinde fitoplankton patlamaları görürsünüz."