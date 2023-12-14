Haber: Damla Oya Erman

Google CEO'su Sundar Pichai'nin bir konuşmasına ait sızdırılan ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Pichai, şirketin son işten çıkarmaları daha etkili bir şekilde yönetebileceğini kabul etti, ancak bu adımın atılmaması durumunda ilerleyen dönemde daha kötü bir karar alınabileceğini savundu.

Pichai'nin ifadelerine göre, Google'ın içinde bulunduğu zorlu karar sürecine dair çekinceleri bulunsa da, işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu ve bu adımın şirketin gelecekteki başarısı için önemli bir karar olduğunu vurguladı. Ses kaydı, Google'ın stratejik yönetim kararlarına dair içsel bir perspektif sunuyor ve şirketin gelecekteki planlarıyla ilgili merakları artırıyor.

Ses kaydının sızdırılmasının ardından, Google'ın liderlik ekibinin bu konudaki açıklamaları ve alınan önlemler merakla bekleniyor. İş dünyasındaki ve teknoloji sektöründeki paydaşlar, Google'ın iş politikaları ve yönetim yaklaşımı konusundaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.