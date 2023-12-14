Haber: Damla Oya Erman

Yatışan enflasyon ve Federal Reserve'in faiz kesme konusundaki işaretleri, Big Tech hisselerine bu hafta daha fazla kazanç getirdi. Bu yıl yüzde 52 oranında artan Apple, piyasa değerini 3.08 trilyon dolara taşıdı.

Apple'ın hisse fiyatı, çarşamba günü taze bir rekora ulaştı. Yatışan enflasyon ve Federal Reserve'den gelen faiz indirimi beklentileri, Big Tech hisselerini daha da yükseltti.

Hisseler yüzde 1.7 artarak, temmuz ayında belirlenen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçen 198 doların hemen altında kapanış yaptı. Cupertino, CA merkezli dev şirketin toplam piyasa değerini 3.08 trilyon dolara çıkaran bu işlem seansı, Apple'ın 2023 yılındaki kazançlarını genişletti.

Microsoft, Google sahibi Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook'un ana şirketi Meta Platforms ve Tesla gibi diğer "Muazzam Yedi" hisseleri de çarşamba günü yükseldi. Bu artışın nedeni, enflasyonun yavaşlaması ve Fed'in 2024 yılında faiz indirme planlarını ilk kez açıklamasıydı.

Salı günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım ayında fiyatların yüzde 3.1 arttığını gösterdi ve bu, ikinci ay üst üste düşüş yaşanan bir durumu işaret ediyor. Bu durum, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Başkan Jerome Powell'ın, Merkez Bankası'nın faiz artırma işlemlerini bitirdiği sinyalini vermesi için zemin hazırladı.

Powell, "Politika kısıtlamalarının ne zaman azaltılmasının uygun olacağı sorusu - bu konu görünmeye başlıyor ve açıkça dünyada tartışma konusu ve aynı zamanda bugünkü toplantımızda da tartışma konusu" dedi.

Şu anda piyasalar, CME Group'un Fedwatch aracına göre 2024'te Fed'in faizleri yaklaşık 175 baz puan düşüreceğini fiyatlıyor. Faiz oranları düştüğünde, hisse senetleri genellikle yatırımcılarına tasarruf hesaplarından çekmek için daha fazla teşvik sağlar.

Powell'ın açıklamalarının ardından Dow Jones Endüstri Ortalaması da çarşamba günü 3,700 puanın üzerinde rekor bir kapanış gerçekleştirdi. Benchmark S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite da her ikisi de yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

