LEFKOŞA AA- Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol'un Alasa köyü yakınlarında perşembe günü çıkan ve söndürülen orman yangını bugün yeniden başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve bazı yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Dışişleri Bakanlığının yardım talebinde bulunmak için İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile temas kurduğunu açıkladı.

Haberlerde, Ürdün'ün gönderdiği 3 helikopterin bölgedeki orman yangınıyla mücadeleye etkin katıldığı bilgisine yer verilerek, yangının çıkış nedeni ve söndürüldükten sonra tekrar alev almasının sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yangının başlamasının ardından 5 Ağustos Cuma, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla GKRY'ye yardım teklifinde bulunmuş, Rum kesimi yangın söndürüldüğü için yardıma gerek kalmadığını belirterek KKTC'ye teşekkürlerini iletmişti.