Haber: Damla Oya Erman

Yapılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu keşif, Sojamachi bölgesinde yeni bir fabrikanın temellerinin atılması esnasında gerçekleşti. Toplamda 1,060 paket içinde muhafaza edilen 100,000'den fazla antik madeni para bulundu.

Keşfedilen antik hazinenin incelenmesi sonucunda, 334 madeni paranın analizi "olağanüstü bir çeşitlilik" sergiliyor. Bu antik paralar arasında Çin'in Batı Han Hanedanı'ndan Güney Song Hanedanı'na kadar uzanan kökenlere sahip olan Ban Liang paraları öne çıkıyor. Ban Liang paraları, ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang tarafından M.Ö. 210 civarında tanıtılmış ve 118 M.Ö.'de Wu Zhu madeni paraları tarafından değiştirilene kadar kullanılmıştır.

Arkeologlar, depodaki paraların çoğunun Çin tarihinde önemli bir döneme ait olduğunu belirtiyor. En eski Ban Liang paralarından biri M.Ö. 175 yılına dayanıyor ve üzerinde "liang" (eski bir Çin ağırlık birimi) ve "ban" yazıları bulunuyor.

Maebashi Şehir Hükümeti'nin yaptığı bir açıklamaya göre, bu antik paraların Kamakura jidai döneminde, yani MS 1192'de Kamakura şogunluğu tarafından yönetilen bir dönemde güvenlik nedeniyle gizlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Kamakura jidai dönemi, Kuzey Fujiwara ile yapılan çatışmalar ve Moğol istilalarıyla ünlü bir dönemdir. Aynı zamanda samuray sınıfının ortaya çıkışı ve Japonya'da feodalizmin kurulmasına tanıklık etmiştir.

Bu antik paralar, Maebashi Şehri'nin Otemachi bölgesinde düzenlenen "Yeni Kazılmış Kültür Varlıkları Sergisi 2023"te ziyaretçilere sunulmaktadır.