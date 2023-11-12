Haber: Damla Oya Erman

Şimdi Danimarka Ulusal Arşivi'nde bulunan tarihi görüntüler, onu ve diğer araştırmacıları bölgenin buzul tarihini yeniden inşa etmeye ve hızla ısınan bir iklimde nasıl değiştiğini anlamaya teşvik etti.

Arşivlenmiş 1930'lara kadar uzanan binlerce kağıt fotoğrafı dijitalleştikten sonra Larocca'nın ekibi, onları günümüz Grönland'ının uydu görüntüleri ile birleştirerek donmuş manzaranın ne kadar değiştiğini ölçtü.

Karşılaştırma, Grönland'ın buzullarının son iki yılda hızlanan endişe verici bir geri çekilme hızına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu hafta Nature Climate Change dergisinde yayımlanan çalışma, 21. yüzyılda buzul çekilmesinin, 20. yüzyıldaki çekilmeye göre iki kat daha hızlı olduğunu buldu.

Çalışma "çok zaman alıcıydı ve birçok insanın, manuel emeğin birçok saatini aldı," dedi.

Çalışmanın baş yazarı ve Arizona State University Ocean Futures Okulu'nda yardımcı doçent olan Larocca, "Değişiklik etkileyici, gerçekten Arktik'in ısındığı ve değiştiği hızı vurguluyor" dedi.

Son birkaç on yılda Arktik, 2022'deki bir çalışma gösterdiği gibi dünyanın geri kalanından dört kat daha hızlı ısındı. Bu ısınmanın yansımaları artıyor. 2021 yazında Grönland'ın zirvesinde, deniz seviyesinden yaklaşık iki mil yükseklikte, ilk kez yağmur yağdı. Bu haftanın başlarında bilim adamları, uzun süre istikrarlı olduğuna inanılan kuzey Grönland'ın dev buzullarının potansiyel olarak "dramatik" deniz seviyesi yükselmesi için tehlike oluşturduğunu buldu.

Larocca'yı en çok etkileyen şeyin, orijinal fotoğrafları çeken Danimarkalı pilotların, neredeyse bir yüzyıl sonra iklim bilimine büyük bir katkıda bulunacaklarını bilmedikleriydi.

Çok sayıda eski fotoğrafın "asil operasyonlar nedeniyle çekildiğini" söyledi. "Bu nedenle, bunlar birçok uluslararası ve ABD tarihiyle bağlantılı. Ama 100 yılın üzerinde bir süre sonra, bu fotoğrafları bu buzulların ne kadar değiştiğini belgelemek için bilim için kullanıyoruz."

Larocca, bu yeni görsel ağırlıklı çalışmanın, hızla eriyen bölgeye ve dünya sahillerine tehdit oluşturan hızlı erimenin dikkat çekmesini umuyor.

"Makale gerçekten gelecek birkaç on yıl içinde yapacağımız seçimlerin ve emisyonlarımızı ne kadar azaltacağımızın bu buzullar için önemli olduğunu pekiştiriyor" dedi Larocca. "Sıcaklıktaki her artışın, bu buzullar için önemli sonuçlara yol açacağını ve küresel sıcaklık artışını sınırlamak için hızlı hareketin, gelecekteki kayıp ve deniz seviyesine katkılarını gerçekten azaltmaya yardımcı olacağını gösteriyor."