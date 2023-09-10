Haber: Mert Osman Erman

Jüri, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve eski Senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue'a suçlamalarını önerme kararı vermişti.

Tam rapor cuma günü yayınlandı

Daha önce büyük ölçüde mühürlü olan belge, 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında Georgia'da Bay Trump ve müttefiklerinin yasaları çiğneyip çiğnemediğini inceleyen gizli jüri'nin düşünme biçimini şimdiye kadar sunan en açık resmi sunuyor. O inceleme, geçen ay Bay Trump ve 18 ortak sanığa yöneltilen seçimi tersine çevirme suçlamalarıyla sonuçlandı.

Tümü suçlamaları reddetti

Bu çevrimiçi olarak yayınlanan rapor, kimlerin başka kimlerin soruşturulduğunu ve nasıl suçlanmak üzere geldiklerini daha iyi anlatmaktadır.

Toplamda özel büyük jüri, 39 kişiye suçlama önerisinde bulunmuştur. Sonunda 19 kişi, Bay Trump dahil olmak üzere suçlandı.

Panel, yaklaşık 75 tanığın ifadesini almak için yedi ay harcadı. Geniş bir soruşturma yetkisine sahiptiler ve bulgularına dayalı olarak suçlamaları önerme yetkisine sahiptiler - ancak iddianame düzenleme yetkisine sahip değildiler.

Büyük jüri raporu, soruşturmanın içinde bulunan başlıca figürler aleyhine suçlamaları önermek için yapılan her oyunun ayrıntılı bir görünümünü sunar, Bay Trump dahil.

Ancak gerçek belge, 23 üyeli panel arasında itirazın olduğunu gösteriyor. İki jüri, sahte seçmenler gibi davranmakla suçlanan kişiler için suçlamaları önermeme konusunda oy kullandı. Onlar, "sivil görevlerinin ne olduğunu yanlış anladırıldığına inanmışlardı".

Neredeyse hepsi Bay Trump ve baş avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman gibi kişileri suçlamak için anlaştılar, ancak senatörleri suçlamak konusunda daha belirgin bir bölünme vardı.

Her bir oy önerisini önerenlerin arasındaki anlaşmazlıklarına dair bir bakış sunan alt notlar bulunmaktadır. Bölünmeler, nihai bir duruşmada savcılar için zorluklar anlamına gelebilir, çünkü jürinin oybirliğiyle suçlamak için oy kullanması gerekmektedir.

Rapor, bir muhalif jürinin Bay Loeffler ve Bay Perdue'nun yeniden seçim için koşarken seçim sonuçları hakkında yanlış açıklamalar yaptığını düşündüğünü, ancak bu onları otomatik olarak "suçlu bir suçlu komplosunun" suçlu yapmadığını belirtiyor. gösterir. Göreceli olarak yetersiz olan bu rapor, muhtemel suçlamaların hangi senatörün ne tür eylemlerini içerdiğini belirtmez. Ancak 2020 seçimlerinin ardından yaptıkları açıklamalar ve özel eylemleri hakkında pek çok şey bilinmektedir.

Her ikisi de 2020'de yeniden seçim için adaydı. Kamuoyu önünde Bay Trump'ın başkanlık yarışının sonuçlarını sorgulama girişimlerini desteklediler ve geniş çapta sahtekârlığın meydana gelmiş olabileceği yönündeki temelsiz iddiaları tekrarladılar.

Yeniden sayımlar ve denetimler Georgia'da böyle bir sahtekârlığın olmadığını ve Joe Biden'ın eyaleti kazandığını doğruladı.

Bayan Loeffler, Cuma günü yaptığı açıklamada, seçim dürüstlüğünü savunduğunu iddia ederek, "herkesin nefes alıyor gibi gözüken herkesi suçlamak istiyorlardı" dedi.

Fulton County Başsavcısı Fani Willis, 2020 ABD başkanlık seçiminden hemen sonra özel bir büyük jüri oluşturdu. Tipik bir büyük jüriden farklı olarak, bu kurumun araştırma yetkileri vardı.

Panel, 2022 yılının Mayıs ayında seçildi ve Ocak ayında son raporunu sundu. Çoğu şimdiye kadar mühürlü kaldı.

Bayan Willis bu yaz ikinci tipik büyük bir jüri oluşturdu ve bir dizi yaygın rüşvet davasında Bay Trump ve 18 ortak sanığa yönelik suçlamaları oylamayı kabul etti.

Suçlamalar, 2020 seçim sonuçlarını yasal olmayan bir şekilde tersine çevirmek için bir araya geldikleri iddiasında bulunuyor ki bu, Georgia seçim yetkililerini baskı altına alarak, sandık görevlilerini taciz ederek ve Bay Trump için yanlış bir oy sunmak üzere yanıltıcı bir seçmen koleji üyeleri listesi düzenleyerek gerçekleşmiş oluyor.

Bay Trump, 2024 Cumhuriyetçi başkan adaylığı için şu anda en güçlü aday olarak kabul ediliyor ve dört kez suçlandı, Georgia davasında da suçlandı.

Suçlamaları tekrar tekrar siyasi amaçlı olarak kınadı ve başkanlık hedeflerini engellemeyi amaçlayan bir şekilde kasıtlı olarak amaçlandığını iddia etti.