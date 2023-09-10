Haber: Mert Osman Erman

Sunday Times gazetesi, bu erkeklerden birinin 20'li yaşlarında olduğunu ve birkaç Muhafazakar milletvekili ile bağlantıları olan bir araştırmacı olduğunu bildirdi.

Metropolitan Polis, bu iki adamın Mart ayında gözaltına alındığını doğruladı.

Pazar sabahı, No 10, Rishi Sunak'ın Çin'in müdahalesi konusundaki endişelerini Çin'den bir üst düzey yetkiliye ilettiğini açıkladı.

Bir sözcü, Başbakanın Hint'teki bir G20 zirvesinde Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldiğini ve "İngiltere'nin parlamento demokrasisine Çin müdahalesi konusundaki önemli endişelerini ilettiğini" söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, zirveye katılmıyor

Gözaltına alınan adamın güvenlik bakanı Tom Tugendhat ve dış ilişkiler komitesi başkanı Alicia Kearns dahil olmak üzere birkaç kişiye bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

Birçok diğer hükümet kaynağı güvenlik konuları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Metropolitan Polis şunları söyledi: "30'larında bir adam Oxfordshire'daki bir adreste gözaltına alındı ve 20'li yaşlarında bir adam Edinburgh'daki bir adreste gözaltına alındı.

"Her iki yerleşim yerinde ve Londra'nın doğusundaki üçüncü bir adreste de aramalar yapıldı."

Her iki adam da güney Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü ve ardından ekim ayının başlarına kadar polis kefaletiyle serbest bırakıldı, denildi.

İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, casuslukla ilgili suçları denetleyen birim, olayı araştırıyor. Araştırmacının uluslararası politika alanında çalıştığı ve geçen yılın eylül ayında güvenlik bakanı olmadan önce Bay Tugendhat ile temas kurma imkanına sahip olduğu bildiriliyor.

Bay Tugendhat'ın bu adamla sınırlı teması olduğu ve bakan olarak ilişkisi olmadığı söyleniyor.

Adamın adı verilmemiştir, ancak Sunday Times, bir süre Çin'de yaşadığını belirtti

Muhafazakar milletvekili Alicia Kearns, gazetenin raporunun farkında olduğunu ancak yorum yapmayı reddetti ve "Halkın ilgisi konusunda farkındalık sahibi olurken, yetkililerin çalışmalarını tehlikeye atmamız gerektiğini" ekledi.

Adalet Bakanı Alex Chalk, BBC One'ın Laura Kuenssberg ile Sunday programında rapor hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Çin'e karşı İngiltere'nin mevcut tutumunu savundu, İngiltere'nin ülke ile "ilişki kurma" gerekliliği olduğunu ancak Sunak'ın "dikkatli bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini" vurguladığını söyledi.

Sky News'te konuşurken, "Parlamento yetkilileri tarafından öğrenilmesi gereken herhangi bir dersin öğrenileceğinden eminim" dedi.

Çin Casusluk Endişeleri

Gözaltılar, Londra'nın Pekin ile ilişkisini yeniden alevlendirecek. Çin casusluğu ve parlamentoya müdahale konusundaki endişeler giderek artıyor ve riskleri azaltmak için daha fazla önlem alınıp alınmaması gerektiği soruları gündeme geliyor.

Geçen yıl, Christine Lee'nin faaliyetleri hakkında olağandışı bir parlamento müdahale uyarısı verildi.

MI5, onun milletvekilleri çalışmalarını desteklemek için bağışlar dahil siyasi müdahale faaliyetleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu iddiaların hepsi Çin adına yapıldı.

Diğer ülkeler, özellikle Avustralya ve Kanada, son zamanlarda Çin casusluğu veya siyasete müdahale iddialarını gördü, ancak Çin hükümeti böyle bir faaliyetin olmadığını reddetti.

Son yıllarda casusluk ve daha geniş güvenlik tehditleri konusundaki gerilimler artmıştır, ancak son birkaç ayda hem Washington hem de Londra'nın Çin ile ilişkileri istikrarlaştırmaya yönelik girişimleri görülmüştür.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaklaşık iki hafta önce Pekin'i ziyaret etti ve BBC'ye Çin'den "kopmak inandırıcı olmayacak" dedi.

Gözaltılarla ilgili olarak Muhafazakar milletvekili Iain Duncan Smith, şimdi CCP'nin (Çin Komünist Partisi) ve Xi'nin tehditini tanımamız gereken zaman olduğunu söyledi.

Ayrıca İngiltere'nin Çin'e yaklaşımını sorguladı ve "Cleverly'nin Pekin'e yaptığı eğilim ziyaretinin bedeli nedir?" diye ekledi.

Tory milletvekili Tim Loughton, "Bu, Çin Komünist Partisi'nin İngil

iz kurumlarına ne kadar uzandığını daha fazla gösteren bir kanıttır" dedi.

İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, Temmuz ayında uzun zamandır beklenen bir rapor yayınladı ve hükümetin Pekin'den gelen güvenlik riskleri konusunda geç anladığını uyararak şunları söyledi:

"Çin'in İngiltere hükümetine müdahale etme niyetinin yüksek olduğu, İngiliz politika düşünme ve karar alma süreçlerini etkilemek için çeşitli seviyelerdeki yetkilileri ve kurumları hedef aldığı görünmektedir."

Rapor, casuslukla ilgili vakaların yargılanmasının zorluğunu not etti, çünkü yabancı istihbarat servisinin ajanı olmak o dönemde bir suç değildi.

MI5 ve daha geniş istihbarat topluluğu uzun süredir eski Resmi Sırlar Yasası'nın düşmanca devlet faaliyetiyle başa çıkma konusunda yetersiz olduğunu dile getirmiştir. ABD ve Avustralya, daha geniş yetkileri kullanabilmiştir.

Ulusal güvenlikle ilgili yeni yetkiler sağlayan bir ulusal güvenlik yasasının bu yaz İngiltere'de yürürlüğe girmesine rağmen, iki adamın eski Resmi Sırlar Yasası uyarınca gözaltına alındığı tarihten sonra bu yasa yürürlüğe girdi.