Haber: Mert Osman Erman

Santos, Capitol'den ayrılırken muhabirlere "bu yere cehennem olsun" dedi.

Santos'un görev süresi, seçiminden sonra ortaya çıkan geçmişi hakkında çok sayıda yalan ve dolandırıcılık iddiaları ile işaretlendi.

Cuma günü, Santos'u görevden almak için yapılan üçüncü girişimdi, önceki iki oy başarısız olmuştu.

Queensli 35 yaşındaki adam, oylama sonucu belli olduğunda Capitol'den hızla çıkarak sonuca yetişti, bir grup muhabirin arasından geçip bekleyen bir SUV'ye girdi.

"Resmi olarak artık Kongre üyesi olmadığımdan, sizden tek bir soruya bile cevap vermek zorunda değilim," dedi.

Milletvekilleri, ihraç kararını 311'e karşı 114 oyla onayladı, bunun içinde 206 Demokrat ve 105 Cumhuriyetçi bulunuyordu.

Öneri kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisi odasında dağılmış alkışlar duyuldu.

Santos, 11 ay boyunca görev süresi boyunca sürekli tartışmalar ve her iki partiden üyelerden istifa çağrıları ile karşı karşıya kaldı.

Sorunları, 2022 Kasım'da Temsilciler Meclisi'ne seçildikten hemen sonra başladı, New York Times'ın rapor ettiğine göre Wall Street kariyeri, üniversite dereceleri ve Yahudi soykırımı olduğu yalanlarıyla.

O zamandan beri suçlamalar sadece birikti. Pennsylvania'daki Amish köpek yetiştiricilerini dolandırdığından, annesinin 9/11 terör saldırılarında öldüğünü iddia ettiğine kadar bir dizi uydurukla suçlandı.

Mayıs ayında, telli dolandırıcılık, para aklama ve kamu fonlarını çalma dahil olmak üzere 23 suçlama ile suçlandı. Suçlamaları reddediyor ve duruşma bekliyor.

Ancak son darbe geçen ay geldi, Temsilciler Meclisi etik komitesi, "House adaylığındaki her yönü kendi kişisel finansal kârı için sömürdüğünü" buldu.

Panelin birçok suçlaması arasında, kampanya paralarını Botox tedavilerine, kredi kartı borcuna, OnlyFans - kullanıcıların içerik için ödeme yaptığı bir platform, içerir, ve New York'un Hamptons sahil cennetine gezilere harcamakla suçlandı.

Kongre'de ihraç oyları nadirdir ve Meclis'in üçte iki çoğunluğunu gerektirir. Santos'u çıkarmak için yapılan iki önceki girişim başarısız olduktan sonra, bazı milletvekilleri suçlanan birinin suçlu bulunmadan veya mahkemede yargılanmadan çıkarılmasının kötü bir örnek oluşturacağını savundu.

İhraça karşı oy kullanan Cumhuriyetçi Jim Jordan, "kimin geleceğinden endişeliyim" dedi.

"Seçmenler onu seçti," dedi. "Kongre'ye gönderilen birini Kongre'den atma konusunda dikkatli olmalısınız."

Santos ile birlikte seçilen dört New Yorklu Cumhuriyetçi, onu görevden almak için uğraşıyordu.

"Belirlenen örnek, Kongre üyelerini daha yüksek bir standartta tutuyoruz," dedi Anthony D'Esposito.

"Buna gelmemeliydi," diye ekledi. "Kendisini sorumlu tutmalıydı. İstifa etmeliydi." Etik komitesinin raporu yayımlandıktan sonra Santos, istifasını reddetmiş, meslektaşlarını çevrimiçi olarak eleştirmiş ve onları çıkarmaya cesaret etmeye çağırmıştı.

"Burası ikiyüzlülük üzerine kurulu," dedi bu hafta başında muhabirlere. "Eğer beni Kongre'den çıkarmak istiyorlarsa, bu zor kararı almaları gerekecek."

Santos'un seçim bölgesindeki seçmenler, biri sadece "iyi ki gitti" dediği sorulduğunda, haberleri memnuniyetle karşıladı.

Mr. Santos'un ihraç edilmesi, onun bir Federal Dolandırıcılık davası gelecek yıl yapılacak, bazıları Brezilya'da bu yılın başlarında bir davada yaptığı gibi hapisten kaçınmak için savcılarla bir anlaşma imzalayacağını speküle ediyor. Aksi takdirde, en az 20 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.