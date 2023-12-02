Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, 12. yüzyılda inşa edilen Garisenda Kulesi'nin etrafına, olası bir çökme durumunda enkazı kontrol altında tutmak amacıyla 5m (16ft) yüksekliğinde bir bariyer inşa etmeye başlamıştır.

47m (154ft) yüksekliğindeki kule, dört derecelik bir açıyla eğilmekte ve izleme sonuçları, eğilme yönünde değişiklikler olduğunu göstermiştir.

Şehir konseyi durumu "son derece kritik" olarak değerlendirdi.

Garisenda Kulesi, Bologna'nın siluetini domine eden iki kuleden biridir. Diğeri, Asinelli Kulesi, yaklaşık iki kat daha yüksek olup, o da eğilmiştir, ancak Pisa Kulesi kadar dramatik değildir ve genellikle turistlerin tırmanmasına açıktır.

Yapılar 1109 ile 1119 yılları arasında inşa edilmiş olup, Garisenda'nın yüksekliği 14. yüzyılda eğilmeye başladığı için azaltılmıştır. Kule, Dante'nin 1321'de tamamlanan "İlahi Komedya" adlı eserinde de bahsedilmiştir.

Site, Ekim ayında Garisenda'nın eğilme açısındaki değişiklikleri algılayan sensörlerin devreye girmesi üzerine ilk kez kapatıldı ve incelemeler, temelini oluşturan malzemelerde bozulma tespit etti.

Konsey, kuleyi korumak için bir sivil koruma planı başlattı ve şu anda başlanan çalışmanın "onu güvenli hale getirmenin ilk aşamasını" temsil ettiğini belirtti.

Enkazı kontrol altında tutmanın yanı sıra, bariyerin çevredeki binaları ve insanları bir çökme durumunda koruyacağını söyledi. Metal kaya düşme ağları da kule etrafına kurulacaktır.

Bariyerin inşası gelecek yılın başında tamamlanacak, ancak kule ve altındaki meydanın restorasyon çalışmaları yapılırken birkaç yıl boyunca kapalı kalması beklenmektedir.

Şehir, bariyerin sadece 4,3 milyon avroya mal olacağını tahmin ediyor ve restorasyon için ödeme yapmak için bir bağış kampanyası başlatmıştır.

Projeyi, Bologna'yı seven ve şehrin en önemli sembollerinden birini seven dünya genelindeki herkesin "olağanüstü bir zorluk" olarak nitelendirdi.