Haber: Damla Oya Erman

Marion County Savcılığı'na göre, Indiana'da düzenlenen masaüstü oyun etkinliği Gen Con'da kurulmuş bir Indiana perakendecisinden 300 bin dolar değerinde Magic: The Gathering kartı çalan iki adam, ağır hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.

Thomas Dunbar ve Andrew Giaume adlı bu iki kişi, Castle Assault adlı bir oyun geliştirenler ve Magic: The Gathering kartlarının çalınmasındaki rolleri nedeniyle ağır hırsızlıkla suçlandılar. Dunbar ve Giaume suçlu bulunurlarsa, 1 ila 6 yıl arası hapis cezası ve 10,000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Marion County savcılığı, suçlamaların Indiana ve Dunbar ile Giaume'un yaşadığı New York'ta uzanan bir soruşturmanın sonucunda geldiğini söyledi.

Marion County savcısı Ryan Mears, Polygon'a verdiği bir açıklamada, "Soruşturma sürecinde, çalınan ürünler kanıt olarak bulundu ve geri alındı" dedi. "Bugün suçlamaların açıklanması, bu davranışın cezai sonuçlarının olacağını sağlıyor."

Polygon'a sunulan bir tutanak, hırsızlığı ve sonraki soruşturmayı detaylandırıyor. 2 Ağustos'ta, Pastimes Games yöneticisi John Temple, kartların Gen Con gösteri alanındaki şirketlerinin belirlenmiş alanından çalındığını bildirdi. Birkaç gün sonra, polis, iddia edilen hırsızlığı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini aldı; görüntülerde, plastikle sarılı bir kutular paletini taşımak için bir palet arabası kullanan Dunbar ve Giaume'un tanımlarına uyan iki beyaz adamın yer aldığı gözlemlendi.

İddialara göre, erkekler ardından kart paletini Pastimes standının altına sakladılar. Daha sonra, erkekler tekrar göründü, bu kez plastikten çıkarılmış olan Magic: The Gathering kart kutularıyla dolu bir "kırmızı el arabası" ile geldiler.

Güvenlik kamerası görüntüleri, sözde Dunbar ve Giaume'un tanımlarına uyan iki kişinin kartları Indiana Kongre Merkezi'nden bir otele ve ardından otoparka taşıdığını gösterdi, burada kart kutularını bir araca yüklemiş olmaları muhtemeldi. Güvenlik kamerası daha sonra adamların boş bir arabayla garajdan ayrıldıklarını gösterdi.

Tutanağa, adamların Indiana'da karton kutuların arabanın bagajında görüldüğü 2023 Nissan Murano adlı araçla ayrıldıkları bir fotoğraf da dahil edildi. Sonunda, polis bu kiralık aracı Dunbar ile bağlantılı hale getirebildi.

Çift, Gen Con'a kaydoldukları için Gen Con ile bağlantı kurulabildi. Tutanağa göre, isimleri 1 Ağustos ile 5 Ağustos tarihleri arasında Scott Fischer ve Ashriel Lockheart'a değiştirildi.

Tutanağa geçen kanıt yalnızca video görüntüleri değildi. Dunbar ve Giaume'un Indiana'dan New York'a gitmeden önce Gen Con'da Asmodee ve Atomic Mass Games'in paylaştığı alana girmeye çalıştıkları iddia ediliyor. Bu alan Marvel ve Star Wars masaüstü oyunları dahil diğer oyunları yapar. Bu standı çalıştırmak için sözleşme imzalamış bir kişi, çiftin içeri girmeye çalıştığını düşündü ve ayrılmadan önce bir fotoğraf çekti. Polis bu fotoğrafı paylaştığında, bu sözleşmeli çalışan Dunbar'ı tanıdı.

Bir New York avukatı daha sonra polisle iletişime geçti ve $4,000 karşılığında Magic: The Gathering kartlarının paletini satın alan bir kişiyi temsil ettiğini söyledi. Bu kişi, değeri anlamadığını, avukatın dediğine göre, eve döndüğünde ve Gen Con soygun hikayesini haberlerde gördüğünde fark etmiş. 25 Ağustos'ta New York eyalet polisi, bu avukatın ofisine gitti, burada Magic: The Gathering kartlarının ve Dungeons & Dragons kitaplarının bulunduğu 115 kutu buldu. Polis, materyali kanıt olarak tutuyor.