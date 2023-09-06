Haber: Damla Oya Erman

14 ton ağırlığındaydı, hendeklerde sıkışıp kalıyor ve sadece saatte iki mil hızla engebeli arazide ilerleyebiliyordu. Ancak orijinal prototipe yapılan iyileştirmeler sayesinde tanklar sonunda askeri savaş alanlarını dönüştüren bir araç haline geldi.

İngilizler, I. Dünya Savaşı'nın siper savaşlarına yanıt olarak tankı geliştirdiler. 1914 yılında İngiliz bir ordu albayı olan Ernest Swinton ve İmparatorluk Savunma Komitesi sekreteri William Hankey, tekerleklerinin üzerine konveyör bantı gibi izler bulunan zırhlı bir araç fikrini savundular. Bu araç, düşman hatlarını yarabilecek ve zorlu araziyi aşabilecek bir araç olacaktı. Bu adamlar, İngiliz Donanma Bakanı Winston Churchill'e başvurdular.

Churchill, "kara teknesi" konseptine inanıyordu ve bir Prototip geliştirmeye başlamak için bir Kara Gemileri Komitesi düzenledi. Projeyi düşmanlardan gizlemek için, üretim işçilerine iddia edilen olarak, inşa ettikleri araçların savaş alanında su taşımak için kullanılacağı söylendi (alternatif teoriler, yeni araçların kabuklarının su tankerlerine benzemesi gerektiğini öne sürmektedir). Her iki durumda da, yeni araçlar "tank" olarak etiketlenmiş kasalarda gönderildi ve bu isim takıldı.

Tankın ilk prototipi olan Little Willie, Eylül 1915'te tanıtıldı. Hayal kırıklığı yaratan performansının ardından - yavaştı, aşırı ısınıyordu ve hendekleri geçemiyordu - "Big Willie" olarak bilinen ikinci bir prototip üretildi. 1916 yılına gelindiğinde, bu zırhlı araç savaşa hazır kabul edildi ve 15 Eylül'de Fransa'nın Courcelette yakınlarındaki Somme Muharebesi'nde ilk kez sahneye çıktı.

Mark I olarak bilinen bu ilk tank grubu sıcak, gürültülü ve kullanışsızdı ve savaş alanında mekanik arızalar yaşadı; ancak insanlar tankın potansiyelini fark etti. Tasarım üzerinde daha fazla iyileştirme yapıldı ve Kasım 1917'de Cambrai Muharebesi'nde, Mark IV adlı 400 tank, Mark I'den çok daha başarılı bir performans sergileyerek 8,000 düşman askerini ve 100 topu ele geçirdi.

Tanklar hızla önemli bir askeri silah haline geldi. II. Dünya Savaşı sırasında, birçok savaş alanında önemli bir rol oynadılar.