Haber: Damla Oya Erman

Ama işte şimdiye kadar pek fark edilmeyen bir tehlike daha ortaya çıkıyor: geceleri sıcaklık yeterince düşmüyor ve özellikle klimalı mekanlara erişimi olmayan insanlar için bunaltıcı sıcaktan yeterince kaçış imkanı olmuyor.

Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nde postdoktora araştırmacı olan Kelton Minor, yaptığı açıklamada, "Birçok insan, son yıllarda dünya genelinde yoğun nüfuslu bölgelerde geceleri yaşanan sıcaklık artışlarının gündüzleri yaşananlardan daha hızlı olduğunun farkında değil" diyor.

Daha sıcak geceler, iklim krizinin bir sonucu olarak bilim insanları tarafından uyarılıyor ve 2018 Ulusal İklim Değerlendirmesi'ne göre ABD'nin çoğunda gecelerin günlerden daha hızlı ısındığı belirlenmiş durumda.

Tıp Dernekleri Konsorsiyumu İklim ve Sağlık Yürütme Direktörü Lisa Patel ise "Bu, günlerin daha sıcak olması nedeniyle havada daha fazla nem olduğu için oluyor gibi görünüyor. Gündüzleri nem ısıyı yansıtırken, geceleri ise ısıyı hapsediyor" şeklinde açıklıyor.

Şehirlerde ise daha sıcak gece sıcaklıkları daha yaygın olarak görülüyor, özellikle de şehir içi bölgelerde. Bu durum, kent içindeki bölgelerin çevresine göre önemli ölçüde daha sıcak olmasına, şehir içi ısınma etkisi deniyor.

Asfalt, beton, bina ve otoyolların yoğun olduğu yerler, park, nehir ve ağaçlarla çevrili sokaklardan daha fazla güneş ışığını emer. Geceleri sıcaklığın düşmesi gerektiği zaman, tutulan ısı tekrar havaya salınıyor. Washington Üniversitesi iklim ve sağlık uzmanı Kristie Ebi, yeşil alanlarla kaplı yerlerin yazın en sıcak günlerinde daha serin olduğunu belirtiyor.

Ebi, "Birçok şehir soğutma barınakları oluşturuyor, ancak insanların bunların nerede olduğunu, nasıl gidileceğini ve ne saatlerde açık olduğunu bilmeleri gerekiyor. Şehir yetkilileri, iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak kentsel planlamayı yeniden gözden geçirmeli" diyor.

Normalde gece vücudumuzun ısıdan bir mola alması gereken bir zaman dilimi olmalıdır. Ancak iklim kriziyle birlikte bu durum daha az gerçekleşebiliyor. 2022 Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan bir çalışma, gezegeni ısıtan kirlilik önemli ölçüde azaltılmazsa, sıcaklık artışı başına sıcakla ilgili ölümlerin altı kat artabileceğini gösterdi.

Aynı şekilde, Dünya ve Çevre İletişimleri'nde yayınlanan bir başka çalışma da, gezegeni ısıtan kirlilik önemli ölçüde azaltılmazsa, tropikal bölgelerin büyük bir kısmında tehlikeli sıcaklık indeksi seviyelerine maruz kalma olasılığının %50 ila %100 artabileceğini ve dünya genelinde %10'a kadar artabileceğini belirtiyor.

Patel, "Gündüz sıcak hava dalgalarını yaşamak, bir yarış koşmak gibidir. Nefes almak ve iyileşmek için serin bir ara vermemiz gerekir, ancak gece sıcaklıkları düşmediğinde, gündüzlerde yaşanan aşırı ısı stresinin vücudumuz üzerindeki etkisinden kurtulma şansımız olmuyor" diyor.