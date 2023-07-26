Haber: Mert Osman Erman

Uzun süren bir davanın ardından ve jüri tarafından 19 gün süren bir değerlendirme sürecinin ardından, Brüksel mahkemesi kararlarını verdi.

Davalıların birkaçı daha önce Paris'teki terör saldırılarına katıldıklarından suçlu bulunmuştu.

Salah Abdeslam, 33 yaşında, Brüksel bombalamalarından birkaç gün önce tutuklandı.

Geçen yıl Fransa'da, 2015 yılı Kasım ayında Paris'teki bombalı saldırıda ve silahlı saldırılarda 130 kişinin ölümünden suçlu bulundu.

Abdeslam, 2015 saldırılarından sonra Paris'ten Belçika'ya kaçmış ve dört ay sonra gerçekleşen bombalamalarda suçsuz olduğunu inkar etmişti. Ancak Brüksel mahkemesi onu şimdi Brüksel'deki cinayet ve cinayet girişiminden suçlu buldu.

Her iki bombalamanın da suçlusu olarak şimdi suçlu bulunan diğerlerinden biri, Mohamed Abrini, patlayıcıları patlamadığında Zaventem havaalanından kaçan güvenlik kameralarında tanındı.

"Şapkalı adam" olarak bilinen Abrini, birkaç hafta sonra Brüksel'de gözaltına alınan şüpheliler arasındaydı. Abdeslam gibi Abrini de saldırılardaki rolünü kabul etti ve bombalamalar için patlayıcıları hazırlamakla suçunu itiraf etti.

Dört diğer erkek terörist cinayetle suçlu bulundu: Oussama Atar, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi ve Bilal El Makhoukhi.

Krayem, Maelbeek'te kendini patlatan Metro bombacısı ile birlikte görülmüştü. O da patlayıcılarla dolu bir sırt çantası taşıyordu, ancak onları patlatmadı.

Ancak Suriye'den Paris saldırılarını planladığı düşünülen Belçika-Moritanyalı cihatçı Oussama Atar, inabsentia yargılandı ve Suriye'de ölmüş olabileceği düşünülüyor.

İki erkek, bir Tunuslu ve bir Ruandalı, cinayetten aklanmış ancak diğer altı kişi gibi terörist faaliyetlere katılmaktan suçlu bulundu. Son çift, Smail ve Ibrahim Farisi kardeşler, tüm suçlamalardan aklanmıştı.

Brüksel'deki saldırılar, 22 Mart 2016 tarihinde bir saat arayla gerçekleşti.

Zaventem havaalanının giriş salonunun iki ayrı ucunda 08:00'den kısa bir süre sonra iki bomba patladı ve 16 kişi öldü.

Ardından, bir saat daha geçmeden, Brüksel'in Avrupa çeyreğindeki Maelbeek metro istasyonundaki bir trende daha bir patlama meydana geldi, Avrupa Birliği kurumlarına yakın. Bu bombalamada da 16 kişi öldü. Yüzlerce kişi daha yaralandı.

Mathilde Reumaux ve kocası metro bombalamasını yaralanmadan atlattı. BBC Newshour'a anlattığı gibi, sanki "bir savaş sahnesi" gibiydi ve "metro pencerelerinden çıkmak zorunda kaldık, etrafta birçok ceset vardı, insanlar ölü ya da yaralıydı."

Yaralılara yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. "Birinci yardımdaki sınırlı bilgimizle yapabildiğimiz her şeyi yaptık."

Salı günkü kararı memnuniyetle karşıladı ve "jürinin son yedi ay boyunca gerçekten odaklı olduğunu, herkesin ifade verdiğini yüzlerce kişi"yi dinlediğini söyledi.

Mahkeme, bombalamaların ardından yıllar içinde ölen üç kişinin de saldırıların kurbanı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirledi ve ölü sayısını 35'e çıkardı.

Bunlar, geçen yıl eutanasıla ölmeden önce yıllar boyunca dayanılmaz psikolojik hastalık yaşayan 23 yaşındaki Shanti De Corte, Maelbeek saldırısı tarafından nedeniyle tedaviyi durdurmak zorunda kalan kanserden ölen Xavier Legrand ve post-travmatik stresin yıllarını yaşadıktan sonra intihar eden Mathieu Fischer idi.

Yargıç, "bombalamalar olmasaydı, üçünün de ölmeyeceğini veya en azından aynı durumda olmayacağını" söyledi.