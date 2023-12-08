Haber: Mert Osman Erman

BBC tarafından doğrulanan görüntüler, erkeklerin iç çamaşırlarıyla soyunmuş halde yerde diz çöktüklerini ve İsrail askerleri tarafından korunduklarını gösteriyor.

Bu erkeklerin Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da gözaltına alındığı düşünülüyor.

Yerel bir medya kuruluşu, bu erkeklerden birinin saygın bir gazeteci olduğunu söylüyor.

Videoda, düzinelerce erkek bir kaldırım üzerinde sıralanmış ve ayakkabılarını çıkarmaları istenmiş gibi görünüyor; ayakkabılar yolun etrafına saçılmış durumda. İsrailli askerler ve zırhlı araçlar üzerlerinde nöbet tutuyor.

Diğer görüntülerde, askeri kamyonlarla taşındıkları görülüyor. İsrail medyasında, esir alınanların teslim olan Hamas savaşçıları olarak tanımlandığı belirtiliyor.

BBC tarafından henüz doğrulanmamış olan başka bir görüntü, gözleri bağlı erkekleri, büyük bir kazılmış kum çukurunda diz çökmüş halde gösteriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), doğrudan görüntüler hakkında yorum yapmamış olsa da, sözcü Daniel Hagari Perşembe günü "IDF savaşçıları ve Şin Bet görevlilerinin yüzlerce terör şüphelisini gözaltına aldığını ve sorguya çektiğini" söyledi.

"Çoğu, son 24 saat içinde kuvvetlerimize teslim oldu. Sorgulamalardan elde edilen istihbarat, çatışmaya devam etmek için kullanılıyor." diye ekledi.

Bilinen bir Filistinli gazeteci olan Diaa al-Kahlout, al-Araby al-Jadeed için muhabir olarak tanımlanan gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Al-Araby al-Jadeed, Bay al-Kahlout'un Perşembe günü yaşanan "aşağılayıcı" gözaltını kınadığını söyledi.

Kuruluş, askerlerin erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve "gözaltına alınmalarının ardından onları cinsel tacize uğratarak ve aşağılayıcı muameleye tabi tutarak, bilinmeyen yerlere taşımadan önce" dediği gibi ifade aramalarına maruz bıraktığını ekledi.

Kuruluş, "uluslararası toplumu, gazetecilerin haklarını savunanları, gözlemcileri ve İsrail'in bölgedeki gazetecilere yönelik bu devam eden saldırıyı kınamaya" çağırıyor.

BBC, IDF'ye Bay al-Kahlout'un bildirilen gözaltı hakkında soru sordu.