İstanbul

3. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Oliveira'nın uzun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan içeri gönderdiği topla buluşan Zaniolo'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ahmet Şen meşin yuvarlağın kaleye girmesini ayaklarıyla engelledi.

18. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru dengeledi. Bertolacci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera'nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe'den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı.

29. dakikada Rashica'nın sağdan ceza sahası önüne gönderdiği topa Mertens vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey'e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.1-3

41. dakikada Zaniolo'nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira'nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3

45+6. dakikada kaleci Ahmet Şen'in oyuna sokmak istediği topu ceza yayı üzerinde kapan Mertens'in vuruşunda kaleci topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Rashica, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Torreira'nın savunmanın arkasına attığı pasla başlayan atakta Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3

90+2. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

AA