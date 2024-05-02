Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mayıs Cumartesi:

19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

5 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-Adanaspor: Erkan Özdamar

16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman

16.00 Manisa FK-Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz