Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilecek ve Çeşme Belediyesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla koşulacak yarışta sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride mücadele edecek.

Organizasyonda 21 kilometre koşusu, Çeşme'nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek. Çeşme kent merkezinde saat 08.00'de başlayacak yarışta sporcular, dünyada benzeri bulunmayan su altı kaynakları ile termallerinin merkezi Ilıca'dan ve Alaçatı'da rengarenk taş evlerin bulunduğu sokaklardan geçerek başlangıç noktasında finişe ulaşacak.

10 kilometre koşusunun startı ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde verilecek. Sporcular, dar sokakları, yel değirmenleri ve plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'da başladıkları yarışı Çeşme'de tamamlayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

21 ülkeden 1745 sporcu katılacak

Türkiye de dahil 21 ülkeden sporcuların yer alacağı organizasyonda, 21K’lık parkurda 1272, 10K’lık parkurda 473 olmak üzere toplamda 1745 sporcu ter dökecek. 21 K’lık Yarı Maratonda; 380’i erkek, 93’ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer alacak. 10 K’lık yarışa; 749’u erkek, 523’ü kadın olmak üzere 1272 sporcu katılım sağlayacak. Yarışlarda en yaşlı erkek sporcu 77 yaşındaki Çınar Aybar, en yaşlı kadın sporcu 72 yaşındaki Aysel Ertuğ, en genç sporcular ise 16 yaşındaki Ali Yavuz ile Melis Okay oldu.

Feragatname ile yarışa katılım sağlanabilecek

Dört mevsim boyunca birbirinden önemli sporcuları ağırlayan Çeşme’de bu sene 2’ncisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu rüzgarı esecek. 21K ve 10K’lık parkurlarda sağlık belgesi ve sporcu lisansı olmayanlar da kit dağıtımı sırasında imzalanacak feragatname ile katılım sağlayabilecekler.

Kapanacak yollar ise şöyle:

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda organizasyon boyunca kapatılacak yollar belli oldu. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30-11.30 saatleri arasında;

21K PARKURU İÇİN: 2001 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-5172 sk.-5152 sk.-5221 sk.-5193 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-16000. sk-Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk.

10K PARKURU İÇİN: Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk. araç trafiğine kapatılacak.

KATEGORİLER



21K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı

10K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 16-17

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı