Türkiye Triatlon Federasyonu Eğitim Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu koordinasyonunda yürütülen, "Triatlon Sporunu Çocuklara Sevdiriyoruz Projesi", Avrupa Birliği Başkanlığı Erasmus Programı tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında İspanya Triatlon Federasyonu ile iş birliği yapılarak antrenör eğitimi gerçekleştirildi. Devam eden projeyle Türkiye'deki antrenörlerin eğitilmesi, çocuklar ile gençlerin triatlona yönlendirilmesi ve bu sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Avrupa Birliği KA-182 Spor Personeli Hareketliliği Projesi kapsamında kabul gören çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Projenin birkaç ayağı olduğundan bahseden Çavuşoğlu, "Projenin temel amacı, triatlon sporunu çocuklara sevdirmek. Proje ortağı olarak kendimize İspanya Triatlon Federasyonunu seçtik. İlk etapta 4 antrenörümüz İspanya'da 1 aylığına görev yaptı. Çeşitli kulüplerde eğitimler alındı. Hem uygulama hem de teori kısmında eğitimler gerçekleştirildi. Triatlonun küçük yaş grubuna uygulanması, iletişim ve antrenman teknikleri konusuna eğildik." diye konuştu.

Federasyon bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle eğitimler düzenlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Hem Avrupa Birliği hem de Ulusal Ajansımız, bu projenin tabana yayılmasını bekliyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Federasyonumuzla çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Ankara'da 6 Mayıs'ta antrenör gelişim semineri gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki antrenörlerimizin yüzde 95'i bu eğitimlere katılacak. Projede antrenörlerimizi başarılı, milli takım düzeyinde görev alanlar arasından seçtik. Bunlar, İspanya'daki deneyimlerini kendi bölgelerindeki diğer antrenörlere aktaracak." ifadelerini kullandı.

"Ülke triatlonunun prestiji ciddi anlamda yükseldi"

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Türk triatlonunun dünyadaki prestijinin giderek yükseldiğini dile getirdi.

Yaptıkları faaliyetlere değinen Çavuşoğlu, "Federasyon yönetimindeki ikinci dönemim. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Antrenörlerimizi hem antrenman bilgisi hem de sosyal bilimler alanında eğitiyoruz. Çok iyi çalışan bir ekibiz. Camiamız, son 6 yıl içinde ivme kazandı. Bu, ülke triatlonunun prestijini de ciddi anlamda yükseltti. Ben bu kapsamda Akdeniz Ülkeleri Organizasyon Komitesi Başkanlığı yapıyorum. Bunda ülkemizde yaptığımız işler, dünyada Türk triatlonunun gelişerek gücünü göstermesi etkili oldu." şeklinde görüş belirtti.

Çavuşoğlu, lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Hem lisanslı sporcu sayımızı artırmak hem de sporu tabana yaymak adına bazı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bunun için bölgesel ligleri kurduk. Bu, triatlona olan ilgiyi artırdı. Triatlon aslında maliyetli bir spor. Bölgesel ligin kuruldu. Ayrıca uluslararası organizasyonları düzenliyoruz. Başkanımız Bayram Yalçınkaya'nın triatlon okulu projesi var. Bu projeyi de hayata geçirebilirsek triatlonu istediğimiz seviyeye getirebileceğiz. Küçük yaştan itibaren olimpik sporcular yetiştirerek ülkemizin göğsünü kabartmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Tiratlon Federasyonunun 2001'de kurulduğunu hatırlatan Selçuk Bora Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Triatlon aslında zor bir branş. Yüzerek başlanıyor ardından ara vermeden bisiklete, son olarak da koşuya geçiliyor. Bu çok büyük bir kondisyon ve dayanıklılık gerektiriyor. Her triatlon yapan olimpik sporcu olamayacak. Bunun farkındayız ama sporun ruhunu, yapılmasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Triatlon branşının ülkemizde birçok insana ulaşması için çalışıyoruz. 2001'den bugüne lisanslı sporcu ve antrenör sayımızı ciddi şekilde artırdık. Triatlonun itibarı ve prestiji çok arttı. Federasyonla yaptığımız çalışmalarla farkındalık oluşturduk. Bu farkındalıkla insanlar profesyonel veya amatör olarak triatlona başlıyor. Şimdi de olimpik sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bir sporcuyla katılacağız. İlerleyen dönemde olimpik sporcu sayımızı yükseltmeyi hedefliyoruz."