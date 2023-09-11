Haber: Mert Osman Erman

ABD Başkanı, Hindistan'dan önceki gün Vietnam'a seyahat etmek üzere Hindistan'ı terk etti.

Aktivistler ve insan hakları örgütleri, Modi'nin yönetimi altındaki Hindistan'ın kötüleşen insan hakları sicilini sorguladılar.

Hükümeti, özellikle Müslümanlara yönelik saldırıların, 2014'te Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidara geldiği günden bu yana arttığı iddialarını reddetti.

Bay Biden, Hanoi'deki bir basın toplantısında, Hindistan-Amerika ilişkisini güçlendirmeye devam etme konusunda Modi ile "önemli görüşmeler" yaptığını söyledi.

Ve her zaman yaptığım gibi, Bay Modi ile insan haklarına saygı gösterme ve sivil toplumun ve bağımsız basının güçlü ve refah bir ülke inşa etmedeki hayati rolünü gündeme getirdim," diye ekledi.

Mayıs ayında, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan son Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, Hindistan'ın yeri geçen yıla göre 11 basamak gerileyerek 180 ülke arasında 161. sıraya düştü.

Kampanyacılar, sık sık Bay Biden dahil Batılı liderleri bu konuları Modi ile ele almaya çağırdılar. Ancak uzmanlar, Hindistan'ın Çin'in yükselmesini durdurma çabalarında kritik bir müttefik olarak görüldüğü için ABD'nin dikkatli davranacağını söylüyorlar.

Mayıs ayında, ABD, bir devlet ziyareti sırasında oraya gelen Modi'ye kırmızı halı serdi. Ziyaret öncesinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere, ABD'nin özgürlüklere yönelik zorlukları gördüğünde "görüşlerini açıklayacağını", ancak "bizim zorluklarımızın olmadığını dikkat çekmeye veya iddia etmeye çalışmadığımız bir şekilde" yapacaklarını söyledi.

Hanoi'de Bay Biden ayrıca zirve sırasında duyurulan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa ekonomi koridoru anlaşması hakkında konuştu ve bunu "çığır açan bir ortaklık" olarak niteledi.

Koridor, Orta Doğu ülkelerini demiryolu ile birleştirmeyi ve onları Hint limanlarına bağlamayı amaçlıyor ve analistler, bunu Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı bir karşı hamle olarak görüyorlar.

Bay Biden, G20 zirvesi için Cuma günü Hindistan'a gitti. Varışından sonra Bay Modi ile ikili görüşmeler yapıldı ve ardından Bay Modi'nin resmi konutunda bir akşam yemeği düzenlendi.

Modi, başbakan olduğu günden bu yana solo bir basın toplantısı düzenlemedi ve görüşmeler veya akşam yemeklerinden sonra liderlere soru sormak için gazeteciler davet edilmedi.

Hindistan'ın görüşme sonrası yayımladığı açıklama, iki liderin birçok konuda işbirliği yapmayı taahhüt ettiklerini belirtti ve insan haklarıyla ilgili bir konuşmadan bahsetmedi.