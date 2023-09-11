Haber: Mert Osman Erman

NGO, Alman gönüllü Ruben Mawick ve İsveçli Johan Mathias Thyr'ın şarapnel yaralanmaları geçirdiğini söyledi.

Grup, aracın "doğrudan isabet aldığını", devrildiğini ve alev aldığını belirtti.

Yardım görevlileri, Slovyansk'tan ayrılmışlardı ve Ivanivske kasabasındaki "çatışma ortasında" mahsur kalan sivillerin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere Bakhmut bölgesine gitmekteydiler, açıklamada denildi.

Madrid, bir İspanyol vatandaşının saldırıda öldüğünü doğruladı.

Road to Relief, sivilleri cephe hattından tahliye etmeye yardımcı olmak için geçen yıl Ukrayna'da kayıt yaptırdı.

NGO, ekip Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğradığında Ivanivske kasabasındaki sivillerin ihtiyaçlarını değerlendirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmaları, "faaliyet gösterdiğimiz 18 ay boyunca birçok tahliye ve hayati yardım teslimatına yol açtı" dedi.

Bay Ihnat, meslektaşı NGO Actions Beyond Words tarafından yapılan bir çevrimiçi anmada "inanılmaz derecede nazik, iyi bir insan" olarak tanımlandı ve "Ukrayna için güzel bir kahramanı hatırlıyoruz" denildi.

Ukrayna savunma bakanlığı saldırıyı "Rus teröristleri"nin işlediğini ve Road to Relief'in "tamamen sivil projelere odaklandığını" belirtti.

Ölümler "acı veren, telafi edilemez bir kayıp. Emma ve Anthony her zaman kalbimizde olacaklar" dedi.

Doğu Ukrayna, hem Ukraynalı hem de uluslararası yardım görevlileri için giderek daha tehlikeli hale gelmiştir.

Son raporunda Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bu yıl yardım çalışmalarını etkileyen 100 "güvenlik olayı" olduğunu belirtti.

"Dağıtım noktalarını etkileyen saldırılar yıl boyunca sürekli arttı ve birçok kez yardımın geçici olarak durmasına yol açtı" dedi.

"2023'te Ukrayna'da en az altı yardım görevlisi görevi sırasında öldü ve 2022'nin tamamında dört kişi öldü."

Ocak ayında, Britanyalı vatandaşlar Chris Parry ve Andrew Bagshaw, Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun kapandığı Bakhmut'un kuzeyindeki Soledar'da sivilleri tahliye etmeye çalışırken öldüler.