Haber: Mert Osman Erman

Wyssem Manai ve Maxime Guyennon, 2020 yılında Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinde, Covid pandemisi sırasında yüz maskelerini doğru bir şekilde takmadıkları için onlara otobüsten inmelerini sorduğu için Philippe Monguillot'u feci baş yaralarıyla otobüsün yanında bıraktılar.

Manai ve Guyennon, her ikisi de 25 yaşında olan şüpheliler, perşembe günü sırasıyla 15 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Savcılar, Bayonne'daki otobüsünde biletlerini göstermelerini ve çene üstlerinde taktıkları yüz maskelerini düzeltmelerini istediği küçük bir erkek grubuna saldırıldığını söyledi.

Saldırı, 5 Temmuz 2020 akşamı gerçekleşti ve Fransa'nın ilk Covid karantinasının sona ermesinin ardından, maskelerin tüm toplu taşımalarda zorunlu olduğu bir dönemde meydana geldi.

Ardından çıkan tartışmada, Bayonne şoförü Monguillot tekme ve yumruklandı ve düşerken kafası zemine çarptı.

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Başsavcı, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Pau'daki bir mahkemede hüküm giyen iki adam için 15 yıl hapis cezası talep etmişti.

Kurbanın dul eşi Veronique Monguillot, adamların en fazla 30 yıl hapis cezasını almadığını söyledi ve öfkeliydi.

"Örnek bir adalet istedik. Onların mahkum edildiğini söyleyemeyiz. Onları hapiste çürütsünler," diyerek mahkemeden ayrıldığı bildiriliyor.

"Kocamı öldürdüler, kızlarımın babasını öldürdüler. Hayatım 5 Temmuz 2020'den bu yana bitmiş durumda."

Monguillot'un ölümü Fransa genelinde şok yarattı ve binlerce kişi, Bayonne'da dul eşinin önderliğinde bir protesto yürüyüşüne katıldı.