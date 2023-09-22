Haber: Mert Osman Erman

Kadın, olayın 2008'de Los Angeles'taki BBC binasında çalıştığı sırada meydana geldiğini söylüyor. Bu karşılaşmanın şaşkına çevirdiğini belirtiyor.

Brand, daha sonra kendi sunucusuyla beraber güldüğü birkaç dakika içinde kaydedildi.

Brand henüz son iddia hakkında yorum yapmadı.

Sesli mesaj skandalı

Brand'e cinsel saldırıda bulunduğu ve onunla cinsel ilişkisi olduğunu söylediği dört kadın daha tarafından 2006 ile 2013 yılları arasında tecavüzle suçlandı. Brand, ilişkilerinin "her zaman rızaya dayalı olduğunu" söylüyor.

Bu, Brand'in cinsel saldırıda bulunduğu ve bunun hakkında konuştuğu ilk kez suçlandığı zamandır.

Ayrıca, o zamanlar önceden kaydedilmiş olan programın, günler sonra nasıl yayınlanmasına izin verildiği konusunda BBC için ciddi sorular gündeme getiriyor.

Kadın hiç resmi şikayette bulunmadı. BBC yönetimi, olaydan 2019'da haberdar edildi, ancak resmi bir önlem alınmadı.

BBC tarafından gönderilen bir açıklamada, bu iddiaları duydukları için üzgün oldukları ve bunları Brand'in BBC'deki zamanını incelemenin bir parçası olarak araştıracakları belirtildi.

'İğrenç' hissetti

Kadın, bir medya şirketinde çalışıyordu ve o dönemde BBC'nin Los Angeles ofisi ile aynı binada çalışıyordu.

16 Haziran 2008'de, Brand ve ekibi, Radio 2 için Russell Brand Show'un bir bölümünü ön kayıt etmek için geldiklerinde kapıyı açtığını söylüyor.

Sonra sinüs ilacı almak için banyoya gitti ve radyo stüdyosunu geçerken yolda birinin olduğunu hissettiğini söylüyor.

Arkasını döndüğünde bir erkeğin kasıklarını gördüğünü söylüyor. "Şaşırdım ve ayağa kalktım ve bu kişinin içeri giren adam olduğunu fark ettim - Russell."

Ardından yaşanan konuşmada, onun şunları söylediğini hatırlıyor: "Oh, sanırım sen biraz iyisin. Senin hakkında biraz iyisin sanırım."

Onun adının bu olmadığını söylediğinde, onun adının Betty olacağını söylediğini söylüyor. "Ve 'Hayır, yapamazsın' dedim."

Ardından, elinde penisini çıkardığını ve "sanki birine yiyecek sunuyormuş gibi" ona servis yaptığını söylüyor.

Banyo kapısı kapalıydı ve kendisini tıkalı hissetti.

"Ne yapacağımı bilmediğim için biraz muzip bir şeyler oldu."

Brand'in cinsel organını pantolonuna geri koyduğunu ve kapının ardından birinin ona vurduğunu söylüyor. Brand ayrıldığında birinin ekibinden ona seslendiğini söylüyor.

'İğrenmiş' hissetti

Olivia, yaşananları inanamadığına geri dönüp çalışma masasına döndüğünü ve ardından ofiste bir BBC çalışanına bu konuda bir mesaj gönderdiğini söylüyor.

Olayın ardından hala gülündüğünü söylüyor ve BBC personelinin yıllar boyunca hikayeyi ona gülerek geçiştirdiğini belirtiyor.

2019'da, BBC yönetimi bir BBC çalışanının onunla konuştuğunu söylediğinde olaydan haberdar oldu.

Kadın, BBC yönetiminin ona olay hakkında doğrudan yaklaşmadığını ve resmi bir önlem alınmadığını söylüyor.

Kadın, BBC tarafından hayal kırıklığına uğradığını söylüyor

"Bu çıktıya nasıl izin verildi? BBC'nin neden çok daha önce bunu araştırmadığını anlamıyorum.

"Ve tahammül edemediğim o tüm bölümlerde muhtemelen çok daha kötü şeyler olduğunu düşünüyorum."

Olivia, insanların onu ciddiye almayacağını düşündüğünü söylüyor: "Sarışınım. Akçalıyım."

Ayrıca, resmi olarak yükseltmiş olsaydı kendisine ve ailesine potansiyel etkileri hakkında endişeliydi.

"O adamı cebinde bir parça tutmam gerekiyordu, ki bunu başardım."