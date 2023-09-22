Haber: Mert Osman Erman

İnsan hakları grupları, tutuklu oldukları dönem boyunca durumlarıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Huang Han, 35 yaşında, uyku eksikliği ve kötü beslenme nedeniyle zayıflamıştı, bir arkadaşı Radio Free Asia adlı haber sitesine açıkladı.

Cuma günkü duruşma ağır güvenlik altında gerçekleşti ve yetkililer mahkeme binasını çitlerle çevreledi, özgürlükleri için kampanya yürüten bir grup sözcüsü açıkladı.

Sözcü, "Bugün mahkeme etrafında çok yoğun bir polis var çünkü duruşma var" dedi ve adını vermek istemedi ve aynı zamanda Huang ve Wang'ın arkadaşıdır.

Huang'ın aile üyesi mahkeme binasına girerken görüldü, ancak yakınının duruşmaya katılmasına izin verilip verilmediği belirsizliğini koruyor, sözcü BBC'ye bildirdi.

Huang, serbest gazeteci olarak Çin'deki MeToo hareketinde önde gelen bir figürdü ve 2018'de bir lisans öğrencisinin doktora danışmanına yönelik suçlamalarını halka açıklamasına yardım ettiğinde ilk MeToo vakasını başlatmıştı.

Huang ayrıca Çin haber ajansında çalışırken işyeri cinsel taciz deneyimlerini yazdı

Çin'deki cinsiyet hakları ve toplumsal konuların savunucularının birçoğu anonim kalmayı tercih ediyor ve devlet medyası ile çevrimiçi milliyetçiler tarafından "düşmanca batı güçlerinin ajanları" olmakla suçlanıyorlar.

Wang, cinsiyet haklarına güçlü destek veren biri olarak daha iyi biliniyor, ancak işçi haklarını savunmak ve engellilerin hukuki destek bulmasına yardımcı olmak konularında da faaliyet gösteriyor.

İkisi 2021'in 19 Eylül'ünde Guangzhou'da havaalanına gitmek üzereyken gözaltına alındı. Huang, gözaltına alındığında cinsel şiddet ve çatışma üzerine bir yüksek lisans derecesine başlamak için İngiltere'ye gitmekteydi. Wang ise ona eşlik ederken gözaltına alındı.

2022'de BBC'nin yaptığı bir araştırma, her ikisinin de izole hücrelerde tutulduğunu ve 'siyah hapishane' olarak bilinen gizli yerlerde gözaltında tutulduklarını ortaya koydu.

Sosyal medyada onlara yönelik duygular bölünmüş durumda, destekçilerinin serbest bırakılmalarını talep ettiği görülüyor. Bir kullanıcı, "İki yıl oldu, zamanı geldi!" dedi.

Ancak feminist hareketi eleştirenler de var, bir kullanıcı şunları söyledi: "Umarım ağır bir ceza alırlar."

Amnesty International Asya bölgesi yardımcı bölge direktörü Sarah Brooks, Huang ve Wang'ın hükümet tarafından "hedef alındığını" söyledi ve bu temelsiz suçlamaların sadece Çin makamlarının eleştirel sesleri bastırmak için kararlı olduğunu ekledi.